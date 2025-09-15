Ο 15χρονος του Adolescence έγραψε ιστορία, ο μικρότερος νικητής στην ιστορία των Emmy (vid)

Τα Emmy 2025 είχαν απ' όλα: δάκρυα συγκίνησης, θριάμβους που γράφουν ιστορία, ατάκες που έγιναν viral και σειρές που έκαναν το κοινό να χειροκροτά όρθιο.

Η μεγάλη στιγμή της βραδιάς ανήκε στο Adolescence. Η σειρά σάρωσε με έξι βραβεία, κερδίζοντας τον τίτλο Καλύτερης Σειράς Ανθολογίας, αλλά και τα βραβεία Σκηνοθεσίας και Σεναρίου. Τις εντυπώσεις έκλεψαν οι ερμηνείες του Στίβεν Γκράχαμ και του Όουεν Κούπερ, που συγκίνησαν κοινό και κριτικούς. Ο 15χρονος Κούπερ ήταν ο πρωταγωνιστής της βραδιά στο Λος Αντζελες καθώς πήρε το Emmy για τον β ανδρικό ρόλο και έγινε ο νεαρότερος ever άνδρας νικητής.

Η ιστορική νίκη του Όουεν κέντρισε την προσοχή, με την ελίτ του Χόλιγουντ να χειροκροτεί όρθια τον μαθητή από το Γουόρινγκτον καθώς ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του από τον Σίντνεϊ Σουίνι .

«Το να στέκομαι εδώ πάνω είναι τόσο σουρεαλιστικό. Ειλικρινά, όταν ξεκίνησα αυτά τα μαθήματα θεάτρου πριν από δύο χρόνια, δεν περίμενα καν να βρίσκομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο μάλλον εδώ», είπε στην ομιλία του.

Συνέχισε: «Αλλά νομίζω ότι απόψε αποδεικνύει ότι αν ακούσεις, συγκεντρωθείς και βγεις από τη ζώνη άνεσής σου, μπορείς να πετύχεις τα πάντα στη ζωή».

«Δεν ήμουν τίποτα πριν από τρία χρόνια. Είμαι εδώ τώρα. Αν ακούσεις, συγκεντρωθείς και βγεις λίγο από τη ζώνη άνεσής σου, ποιος νοιάζεται αν ντραπείς λίγο;»

Θρίαμβευσε επί των Χαβιέ Μπαρδέμ (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story), Ρομπ Ντελάνεϊ (Dying for Sex), Πίτερ Σάρσγκαρντ (Presumed Innocent), Μπιλ Καμπ (Presumed Innocent) και της συμπρωταγωνίστριάς του στο Adolescence, Άσλεϊ Γουόλτερς.

Ένα τηλεοπτικό δράμα ενηλικίωσης που μίλησε ανοιχτά για τις αγωνίες, τις πληγές και τα μυστικά μιας γενιάς -και κατάφερε να γίνει το φαινόμενο της χρονιάς.

Την ίδια ώρα, το The Pitt κατέκτησε τον τίτλο της Καλύτερης Δραματικής Σειράς, με τον Νόα Γουάιλ να αποθεώνεται για την ερμηνεία του. Η Μπριτ Λόουερ από το Severance απέσπασε το Emmy Α΄ Γυναικείου Ρόλου, ενώ η Κάθριν ΛαΝάσα του The Pitt διακρίθηκε στον Β΄ Γυναικείο. Το Slow Horses ξεχώρισε στη Σκηνοθεσία, δείχνοντας ότι το βρετανικό σασπένς παραμένει αξεπέραστο.

Το The Studio ήταν το μεγάλο success story της βραδιάς: Καλύτερη Κωμική Σειρά, Καλύτερο Σενάριο και δύο βραβεία για τον Σέθ Ρόγκεν, που κέρδισε τόσο ως ηθοποιός όσο και ως σκηνοθέτης. Η Τζιν Σμαρτ απέδειξε ξανά γιατί είναι η «βασίλισσα» της τηλεοπτικής κωμωδίας με το Hacks, ενώ η Χάνα Αϊνμπίντερ απέσπασε το Βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου με μια συγκινητική ομιλία.

Emmy 2025: Αναλυτικά τα βραβεία ανά κατηγορία

Δράμα

Καλύτερη Δραματική Σειρά: The Pitt

Α΄ Ανδρικός Ρόλος: Noah Wyle (The Pitt)

Α΄ Γυναικείος Ρόλος: Britt Lower (Severance)

Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Tramell Tillman (Severance)

Β΄ Γυναικείος Ρόλος: Katherine LaNasa (The Pitt)

Σκηνοθεσία: Adam Randall (Slow Horses)

Σενάριο: Dan Gilroy (Andor)

Κωμωδία

Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Studio

Α΄ Ανδρικός Ρόλος: Seth Rogen (The Studio)

Α΄ Γυναικείος Ρόλος: Jean Smart (Hacks)

Β΄ Γυναικείος Ρόλος: Hannah Einbinder (Hacks)

Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Jeff Hiller (Somebody Somewhere)

Σκηνοθεσία: Seth Rogen & Evan Goldberg (The Studio)

Σενάριο: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory & Frida Perez (The Studio)

Μίνι / Ανθολογική Σειρά ή Τηλεταινία

Καλύτερη Σειρά: Adolescence

Α΄ Ανδρικός Ρόλος: Stephen Graham (Adolescence)

Α΄ Γυναικείος Ρόλος: Cristin Milioti (The Penguin)

Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Owen Cooper (Adolescence)

Β΄ Γυναικείος Ρόλος: Erin Doherty (Adolescence)

Σκηνοθεσία: Philip Barantini (Adolescence)

Σενάριο: Jack Thorne & Stephen Graham (Adolescence)

Variety / Reality

Καλύτερο Variety Special: SNL 50: The Anniversary Special

Scripted Variety Series: Last Week Tonight with John Oliver

Σενάριο για Variety Series: Last Week Tonight with John Oliver

Καλύτερη Talk Show: The Late Show with Stephen Colbert

Reality Competition Program: The Traitors

Ειδική Διάκριση

Bob Hope Humanitarian Award: Ted Danson & Mary Steenburgen