Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ H καθημερινότητα στο Άγιον Όρος: Οσα κατέγραψε επί 2 χρόνια ο φωτογράφος Γιάννης Γιαννάτος -Σπάνιες στιγμές 27-08-2025 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η έκθεση φωτογραφίας του Γιάννη Γιαννάτου «Άγιον Όρος -Πέρα από το Ορατό» αποκαλύπτουν ένα μέρος της καθημερινότητας στη μοναστική πολιτεία. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ: Θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Συνελήφθη και κρατείται ο 35χρονος οδηγός dailymedia.gr Εκείνη τη μέρα ξέσπασε: Το επεισόδιο που έκανε την οικογένεια του Μαζωνάκη να ζητήσει τον εγκλεισμό του instanews.gr «Έχεις κάνει στροφή σε άλλα γούστα»: Η «πληρωμένη» απάντηση του Τάσου Δούση σε απαράδεκτο σχόλιο στο TikTok (Pic & Vid) dailymedia.gr «Γεννήθηκα ξανά»: Η θεραπεία που έδωσε στον μαχητή Χένρικσεν πίσω την παλιά του ζωή menshouse.gr 70% διατροφή, 30% γυμναστήριο: Τα 6 γεύματα τη μέρα και οι ασκήσεις που γράμμωσαν το σώμα του Μπραντ Πιτ στο «Fight Club» menshouse.gr «Προχωράμε»: Ο χρησμός του Αντώνη Σαμαρά instanews.gr Η έξυπνη βόμβα του ΠΑΟΚ menshouse.gr Η ΑΕΚ λύνει τον γρίφο του Μαρσιάλ menshouse.gr H καθημερινότητα στο Άγιον Όρος: Οσα κατέγραψε επί 2 χρόνια ο φωτογράφος Γιάννης Γιαννάτος -Σπάνιες στιγμές SHARE