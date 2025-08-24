Πόσο έντεχνο είναι το σημερινό έντεχνο τραγούδι -Τι θα έλεγαν οι θεμελιωτές του, Μάνος Χατζιδάκις, Μίκης Θεοδωράκης

Στη μουσικολογική και ιστορική συζήτηση για το ελληνικό τραγούδι, οι Μάνος Χατζιδάκις και Μίκης Θεοδωράκης θεωρούνται οι θεμελιωτές του «έντεχνου τραγουδιού».