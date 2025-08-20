Χρυσούλα Διαβάτη: Ο Νικήτας Τσακίρογλου αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας της ηθοποιού

Η αγαπημένη ηθοποιός έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας εδώ και αρκετό καιρό.

Για πρώτη φορά ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε δημόσια για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η σύζυγός του, Χρυσούλα Διαβάτη, το οποίο τους τελευταίους μήνες την έχει σταματήσει τις δημόσιες εμφανίσεις και την ενεργή επαγγελματική της δραστηριότητα.

Η αποκάλυψη του ηθοποιού

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Σάσα Σταμάτη, ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι η Χρυσούλα Διαβάτη διαγνώστηκε με ρευματοειδή αρθρίτιδα, μια χρόνια αυτοάνοση πάθηση.

«Πριν από έξι μήνες διαπιστώθηκε ότι η Χρυσούλα πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Δεν είχε δείξει ποτέ τέτοια δείγματα στο παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «ήταν πάντα ένας ‘κέρβερος’».

Αναφορικά με την επαγγελματική της αποχή, ο Νικήτας Τσακίρογλου εξήγησε ότι οφείλεται στην επιβάρυνση της υγείας της: «Η Χρυσούλα απέχει λόγω του αυτοάνοσου και δεν της αρέσει που απέχει από τα κοινά», σημείωσε, επισημαίνοντας τη στήριξη της οικογένειας: «Προσπαθούμε να είμαστε δίπλα της, γιατί είναι ένα οικογενειακό πρόβλημα. Η κόρη μας συμπαραστέκεται και μας βοηθάει πολύ».

Κλείνοντας, τόνισε ότι η πίστη αποτελεί σημαντικό στήριγμα για την οικογένεια: «Έχουμε κοντά μας τον Θεό», ανέφερε ο ηθοποιός.

Πηγή: ethnos.gr