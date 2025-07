«See You on the Other Side»: Ο Πατριάρχης του heavy metal «σίγησε» (vids)

Αν δεν είχε την ιδέα ο Mario Brava να γυρίσει το Black Sabbath το 1963 (ένα σπονδυλωτό φιλμ 3 ιστοριών με τον Μπόρις Καρλόφ πρωταγωνιστή), το οποίο... απέτυχε κιόλας εισπρακτικά, ίσως η ιστορία να είχε γραφτεί διαφορετικά. Ή να μην είχε γραφτεί καν...

Λίγα χρόνια αργότερα, μια παρέα από το Birmingham (που είχε σχηματίσει ήδη μία μπάντα με το όνομα Earth) είδε την ταινία και εντυπωσιάστηκε με το γεγονός οτι ο κόσμος πλήρωνε για να... τρομάξει!

Και αν άρεσε στον κόσμο να τρομάζει οπτικά, ίσως να άρεσε να τρομάζει και... μουσικά. Και στιχουργικά. Γιατί όχι; Με αφορμή αυτές τις σκέψεις, η νεανική αυτή παρέα αλλάζει το όνομα της μπάνατς από Earth σε Black Sabbath και με τις ιδέες του Ozzy, του Geezer, του Tony και του Bill, γράφτηκε το ομώνυμο τραγούδι.

Ένα αργό, ατμοσφαιρικό σχεδόν 7λεπτο τραγούδι, που ξεκινάει με δυνατή βροχή, καμπάνες στο βάθος και με τους πρώτους στίχους να τρομάζουν «What is this, that stands before me, figure in black which points in me». Στίχοι που προέρχονταν από ένα «όραμα» που είχε ο Geezer βλέποντας μία φιγούρα με μαύρα στα πόδια του κρεβατιού του.

Η χαρούμενη και ανέμελη εποχή της μουσικής, έχει πλέον έναν ιδιαίτερο ανταγωνιστή. Και σε λιγο καιρό έναν επιτυχημένο ανταγωνιστή. Το αργό και βαρύ μουσικό ύφος, «παντρεύεται» ιδανικά με την ιδιαίτερη χροιά της φωνής του Ozzy. Ο frontman των Sabbath θα δημιουργήσει τη δική του «σχολή» και θα αφήσει το στίγμα του στην metal σκηνή.

Για 10 χρόνια (από το ντεμπούτο με το ομώνυμο άλμπουμ τον Φεβρουάριο του 1970, μέχρι την απόλυση του Ozzy τον Απρίλιο του 1979), ο Ozzy ήταν συνώνυμο με το heavy metal. Μετά το διαζύγιο με τους Sabbath, ακολούθησε φυσικά η solo καριέρα του η οποία τον απογείωσε. Δίσκοι όπως το «Blizzard of Ozz», «Diary of a madman», «Bark at the moon», «No rest for the wicked» όχι μόνο έκαναν εμπορική επιτυχία, αλλά συνέχισαν την μουσική κληρονομιά του Ozzy.

Η μουσική περσόνα του «αλητάκου» από το Birmingham, αποτελεί πλέον επιρροή για δεκάδες μπάντες και τραγουδιστές στον χώρο της metal σκηνής. Είναι ο Ozzy, είναι μία κατηγορία μόνος του. Eυτυχώς είχαμε την τύχη στις 25 Ιουνίου του 2005 στην Μαλακάσα, να τον απολαύσουμε ζωντανά μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Black Sabbath, σε μία συναυλία - σταθμό στα μουσικά δρώμενα της χώρας.

Ο Ozzy τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Αυτό δεν τον εμπόδισε όσο έβρισκε κουράγιο να βρίσκεται στη σκηνή, ακόμα και σε αναπηρικό καροτσάκι. Το τελευταίο σόου που έφτιαξε ήταν το μεγαλύτερο όλων. Σαν να το ήξερε.

Το έκανε στη γενέτειρά του. Στο Birmingham. Στο γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας. Στις 5 Ιουλίου του 2025. Με προσκαλεσμένους τα «παιδιά» του. Δεκάδες μπάντες που αμέσως έτρεξαν να δηλώσουν συμμετοχή. Mastodon, Anthrax, Rival Sons, Halestorm, Lamb of God, Alice in chains, Gojira, Pantera, Tool, Slayer, Guns and Roses, Metallica, έδωσαν κυριολεκτικά και την ψυχή τους σε μία συναυλία που θα μνημονεύεται για πάντα.

Και στις εξέδρες 45 χιλιάδες κόσμου που εξάντλησαν σε μισή ώρα σχεδόν τα εισιτήρια έγιναν χωρίς να το γνωρίζουν «μάρτυρες» ενός ιστορικού γεγονότος στην ιστορία της μουσικής. Είδαν για τελευταία φορά τον «Πρίγκιπα του Σκότους». Την φωνή του heavy metal. Είδαν έναν άνθρωπο που πήρε ζωή και ενέργεια από αυτούς και έδωσε ίσως την καλύτερη του παράσταση.

Και 17 ημέρες μετά, όλα σβήνουν. Χτες το βράδυ η φωνή σίγησε, τα φώτα έσβησαν, η αυλαία έπεσε. Το heavy metal δεν θα είναι ποτέ το ίδιο. Ο Οzzy θα βρει τον αγαπημένο φίλο του Randy, τον Dio, τον Lemmy και δεκάδες άλλους «κολλητούς» είτε στον παράδεισο, είτε στην κόλαση. Όπου και να πάει άλλωστε, θα τους δώσει να «καταλάβουν».

Γιατί ακόμα και στον άλλο κόσμο, παραμένει ο Οzzy. Ευχαριστούμε για όλα...

YΓ. Οι στίχοι του στο εμβληματικό Crazy train, ας είναι οδηγός μας. «Crazy, but that's how it goes, millions of people, living as foes, maybe it's not to late, to learn how to love and forget how to hate»