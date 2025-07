«On your knees»: WASP - Skyclad - ANORIMOI καθήλωσαν την Αθήνα (vids)

Αγνό, καθαρό metal από τους WASP, που έπαιξαν ολόκληρο το πρώτο άλμπουμ τους. Λατρεμένο folk metal από τους πρωτεργάτες του είδους, Skyclad, και φυσικά ANORIMOI. Τι άλλο να ζητήσει κανείς από μία συναυλία;

30 χρόνια Rockwave και η τρίτη μέρα στο Terra Vibe Park ήταν και η πιο... γεμάτη. Το σόου ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 18:00 με τους Κορώνα Γράμματα, για να πάρουν την σκυτάλη οι Achelous και να... ζεστάνουν τον κόσμο για το «κυρίως πιάτο» που ακολουθούσε.

Γύρω στις 19:25, όπως ακριβώς προέβλεπε ο προγραμματισμός, εμφανίστηκαν στην σκηνή οι ANORIMOI. Στον χρόνο που τους αναλογούσε πρόλαβαν να μας χαρίσουν ένα υπέροχο σόου, παίζοντας όλες τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Από τον «Πανίσχυρο μεγιστάνα των νίντζα» και το «Άσε κάτω το δίκαννο γιαγιά», μέχρι «Το μέγεθος μετράει» και «Το πέος της παρηγοριάς», μικροί και μεγάλοι δεν σταμάτησαν να τραγουδούν κάθε στίχο και να απολαμβάνουν τις στιγμές.

Η αλληλεπίδραση με το κοινό είναι βασικό χαρακτηριστικό του συγκροτήματος και δεν έλειψε ούτε στην χτεσινή συναυλία. Στο τελευταίο τραγούδι μάλιστα («Στο πρώτο ραντεβού») ο τραγουδιστής πλησίασε τον κόσμο και έδωσε το χέρι του σε όσους βρίσκονταν στο κάγκελο, ενώ μετά το τέλος του προγράμματος ήταν πρόθυμος να μιλήσει και να φωτογραφηθεί με όσους του το ζήτησαν.

Μπορεί αυτή την φορά ο κόμης Vargsteiner να μην έδωσε την δική του νότα, πέραν της εμφάνισής του ως... γιαγιά για να ρίξει με το δίκαννο, όμως το αποτέλεσμα ήταν εξίσου εντυπωσιακό με τις άλλες τους συναυλίες, με το συγκρότημα να ανανεώνει το ραντεβού του με τους fans του για τον Δεκέμβριο.

«Άγγλοι» στο ραντεβού τους με τον κόσμο, στις 20:45 εμφανίστηκαν οι πρωτεργάτες του folk metal, Skyclad. Με την Georgina Biddle στο βιολί να ξεχωρίζει, τον Dave Pugh στα φωνητικά και την κιθάρα και τα υπόλοιπα μέλη τους, οι Βρετανοί καθήλωσαν το κοινό παίζοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

«Spinning Jenny», «Anotherdrinkingsong», «Emerald» και φυσικά «The Widdershins Jig» μύησαν -όσους δεν ήταν ήδη λάτρεις- στο είδος του folk Metal και αποτέλεσαν το ιδανικό... ορεκτικό για τους headliners της ημέρας.

Εκατοντάδες νέοι, μεσήλικες (και όχι μόνο) με μπλούζες WASP, Iron Maiden, Running Wild, Sabaton, Priest βρέθηκαν χτες βράδυ στο Rockwave για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Blackie και την παρέα του. Φήμες λένε ότι αν δεν έχεις έστω μία συναυλία των WASP, έρχεται ο Blackie στον ύπνο σου και σου ψιθυρίζει «I wanna be somebody»... Όσοι βρέθηκαν χτες βράδυ στην Μαλακάσα, θα απαλλαχτούν από αυτό το όνειρο...

Γιατί οι WASP ήρθαν και άνοιξαν την συναυλία με το «I wanna be somebody». Και όχι μόνο αυτό. Η φετινή τουρνέ του συγκροτήματος περιελάμβανε αυτούσιο και ολόκληρο (με την σειρά που ήταν στο άλμπουμ) τον ομώνυμο πρώτο δίσκο τους.

Έχουμε και λέμε. «I Wanna Be Somebody», «L.O.V.E. Machine», «The Flame», «B.A.D.», «School Daze», «Hellion», «Sleeping (in the Fire)», «On Your Knees», «Tormentor», «The Torture Never Stops». Ποιο να διαλέξεις, ποιο να αφήσεις... Ένας Blackie εξαιρετικός στη σκηνή, με πολύ καλή σχέση με το κοινό και μία μπάντα που έδωσε... ρέστα.

Αν και απουσίασε το «Animal», η βραδιά συνεχίστηκε με επιλογές από τα επόμενα 4 άλμπουμ τους. Ένα σύντομο διάλειμμα και ένα «μεγάλο καλωσόρισμα» για το medley με τα «Inside the Electric Circus» / «I Don't Need No Doctor» / «Scream Until You Like» και την γιγαντοοθόνη προβάλει σκηνές από το Live... in the raw όπου η μπάντα τραγούδαγε τα ίδια κομμάτια. Μετά το αφιέρωμα στο «Inside the Electric Circus», ακολουθεί το επόμενο medley με τα «The Real Me» / «Forever Free» / «The Headless Children», από το πιο «ώριμο» άλμπουμ εκείνης της εποχής του συγκροτήματος («The Headless Children»).

Και φτάνουμε στο φινάλε της συναυλίας και οι επιλογές για ένα μεγάλο φινάλε είναι λίγες πλέον. Όλα τα «παλιά - καλά» τα ακούσαμε.

Όλα;

Όχι ακριβώς...

Όσα χρόνια και αν περάσουν ο Blackie παραμένει πάντα ένα... Wild Child. Ναι, για φινάλε οι 2 ύμνοι από το άλμπουμ «The Last Command». Πρώτα το «Wild Child» και για κλείσιμο του σόου το «Blind in Texas». Με τον Blackie να τραγουδάει «I'm blind» και το κοινό να απαντάει «in Texas». Μία ώρα και κάτι ατόφιου heavy metal.

Ένα βράδυ και μία συναυλία που άφησε τους πάντες ικανοποιημένους. Το κοινό που είδε μία μπάντα να θυμίζει τους παλιούς καλούς WASP των 80s και την μπάντα που βρήκε «συμμάχους» χιλιάδες ανθρώπους να τραγουδάνε κάθε λέξη από την άγρια εποχή των WASP.

Αν προσέθεταν και τα «Mean Man», «Maneater», «Animal», «9.5 Nasty», «Widowmaker» θα μιλάγαμε για το απόλυτο σόου των 80s. Οι WASP μας χάρισαν ένα υπέροχο βράδυ και άλλη μία... τηλεμεταφορά σε μία από τις «χρυσές» δεκαετίες της μουσικής σκηνής.