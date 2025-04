Mια βραδιά με τους Heir Apparent στην Αθήνα (vids)

Όσοι χτες το βράδυ έψαχναν μία καλή metal επιλογή, την βρήκαν στην Αρχιτεκτονική. Με μόλις 25 ευρώ όσοι τυχεροί πρόλαβαν, είδαν ζωντανά τους Heir Apparent. Ποιοι είναι αυτοί, θα αναρωτηθείτε... Αν είστε κάτω των 40, δύσκολα θα τους ξέρετε, αν είστε κοντά στα -ήντα (τα πρώτα - τα δεύτερα δεν έχει σημασία), θα σας έρθει μία μουσική... αναλαμπή.

Οι Heir Apparent (δημιούργημα του κιθαρίστα και συνθέτη Terry Gorle από το Seattle) έκαναν ένα debut album, που ήταν το καλύτερο της εποχής του. Το «Graceful Inheritance» κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1986 και είχε μέσα του (εξαιρώντας τα 35 δευτερόλεπτα της εισαγωγής του Entrance) 12 αριστουργήματα του power - progressive metal.

Συνθέσεις οι οποίες σχεδόν 40 χρόνια μετά, είναι το ίδιο «φρέσκιες» και δημιουργικές όπως τότε. Οποιοδήποτε από αυτά τα 12 τραγούδια, θα ήταν «μαργαριτάρι» που θα μεταμορφωνε προς το καλύτερο οποιαδήποτε δίσκο άλλης μπάντας. Οι Heir Apparent, τα συγκέντρωσαν όλα σε ένα.

Kαι αυτά μας παρουσίασαν χτες. Ένα setlist αποκλειστικά αφιερωμένο στο εκπληκτικό αυτό debut album, έχοντας μάλιστα και τον Paul Davidson στα φωνητικά. Η βραδιά ξεκίνησε με τους Έλληνες Achelous που τα κατάφεραν πολύ καλά. Ένα δυνατό epic-power setlist (Dragon Wings, Northern Winds, The Oath, Blood, Flames of War και φυσικά το Into the Shadows με τον Harry «The Tyrant» Conlin να συνοδεύει τον Chris Kappas στα φωνητικά).

Και μετά... οι Heir Apparent. Με τον Harry «The Tyrant» Conlin (ex Jag Panzer) στα φωνητικά και τον Paul Davidson να τον συνοδεύει, τον Terry Gorle στην κιθάρα, τον Duane Bakke στο μπάσο και τον 23χρονο Α. J. Bernstein στα ντραμς, μας χάρισαν περίπου μία ώρα με ακατέργαστο και αγνό metal.

«A.N.D Dorgo lived on», «Hands of destiny», «The Cloak», «Dragon's Lair», «Keeper of the Reign», «Questions», «Nightmare», «Masters of Invasion», «Another Candle», «R.I.P, Running from the Thunder», «Tear down the walls», «The Servant» (με τον Paul Davidson να αναλαμβάνει όλα τα φωνητικά), όλο το «Graceful Inheritance» ζωντανά σχεδόν 40 χρόνια μετά την δημιουργία του.

O Terry Gorle έδωσε ρεσιτάλ στην κιθάρα, ο Bakke μαζί με τον Bernstein θα έπαιρνε κάποιος όρκο ότι ήταν αυθεντικά μέλη της μπάντας, ενώ για τον «The Tyrant» στα φωνητικά οτι και να πεις οτι και να γράψεις είνα λίγο. Μία φωνή αναλλοίωτη, διαπεραστική ακόμα και στα 65. Όλοι τους είχαν την φρεσκάδα και την ενέργεια που έκαναν την σκηνή της Αρχιτεκτονικής, να μοιάζει με αρένα χιλιάδων θέσεων.

Ένα συγκρότημα του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, σε ένα γήπεδο του Conference League με μικρή χωρητικότητα. Αλλά κανείς δεν θα ψάξει τις λεπτομέρειες. Αυτά που μας χάρισαν την Δευτέρα το βράδυ, είναι σημαντικότερα αυτών. Εξάλλου μία μικρή μουσική σκηνή έχει το πλεονέκτημα της άμεσης επικοινωνίας της μπάντας με το κοινό. Μετά το πέρας της συναυλίας, το κοινό είχε την ευκαιρία να μιλήσει και να φωτογραφηθεί με τα μέλη της μπάντας, κάτι που σε μεγάλες συναυλίες είναι σχεδόν αδύνατον.

Όλη η τουρνέ του 2025 είναι αφιερωμένη στο ντεμπούτο άλμπουμ τους και στον αρχικό τραγουδιστή Paul Davidson ο οποίος ακόμα ταλαιπωρείται με σοβαρά προβλήματα υγείας. Όσοι το σκέφτεστε για σήμερα και θέλετε να ζήσετε αυτή την εμπειρία... ατυχήσατε. Είναι sold out. Σιγά μη δεν ήταν! Τυχεροί οι χτεσινοί θεατές σε ένα event που προστέθηκε έκτακτα, καθώς η σημερινή μέρα είχε εξαντληθεί αρκετά νωρίτερα.

Αν ακόμα θέλετε να ακούσετε παλιό καλό prog metal, ιδού...





YΓ. Το «Graceful Inheritance» κυκλοφόρησε πριν το «Somewhere in Time» των Iron Maiden (9/86), πριν το «Hall of the Mountain King» των Savatage (9/87) και πριν το «Operation Mindcrime» των Queensryche (5/88). Μετά από αυτό το «κύμα», το τοπίο άλλαξε και δόθηκε ευκαιρία σε τεράστιες prog metal μπάντες να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους.