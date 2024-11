Geoff Tate: Η φωνάρα των Queensryche, «προσγειώθηκε» στο Gagarin! (vids)

Kάπου στις αρχές της δεκαετίας του '80, ένας μακρυμάλλης νεαρός εν ονόματι Geoff Tate στo Seattle της Washington βοηθούσε στα φωνητικά τους The Mob. Το demo που ηχογράφησαν τελικά... έπιασε τόπο, μετονομάστηκαν σε Queensryche, έγιναν οι πρωτεργάτες του Prog-metal και χτες το βράδυ ο άλλοτε μακρυμάλλης και νυν... φαλακρός Geoff, «προσγειώθηκε» (ξανά) στο Gagarin.

Mε μια setlist που μας γύρισε πίσω στις χρυσές μέρες των 80s, όπου το μέταλ ήταν απλό, δυνατό και «καθαρό». Τότε που άλμπουμ σαν το «Operation Mindcrime» και το «Empire», έκαναν την μπάντα πασίγνωστη στα (μουσικά) μήκη και πλάτη της γης. Τότε που τα τζιν μπουφάν με τα ραφτά των γκρουπ στην πλάτη ήταν μόδα, το μακρύ μαλλί και οι δερμάτινες μαύρες μπότες ήταν απαραίτητο αξεσουάρ του «μεταλλά» και οι συναυλίες είχαν ένα κοινό να ζει για αυτές, να προσέχει και να αφομοιώνει κάθε στιγμή του σόου.

Σε ένα τέτοιο σόου μας μετέφερε χτες ο Geoff. Με ένα μαύρο πουκάμισο, γυαλιά, μαύρο καπέλο με ένα μικρό χαρακτηριστικό μαύρο φτερό, ο frontman των Queensryche συστήθηκε (ξανά) στο ελληνικό κοινό. Ξεκικώντας με το επικό «Empire» ζέστανε αμέσως τον κόσμο, ενώ τα «Desert Dance», «I am I» και «Sacred Ground» προετοίμασαν το κοινό για τα καλύτερα.

Και έπεται συνέχεια. Ένα μικρό σόλο σαξόφωνο και... «Τhe Thin Line». Ακολουθούν τα «Operation Mindcrime», «Breaking the Silence», «I Don't believe in love», «NM 156», «Screaming in Digital», «Walk in the shadows», «Another rainy night», «Jet city woman» και το κοινό του Gagarin έχει μεταφερθεί κάπου πίσω στις αρχές του '90, όπου οι συναυλίες ήταν μόνο η μπάντα και το κοινό της, χωρίς κινητά και selfies. Επικοινωνία με τον κόσμο, αστειάκια, ονειρικά φωνητικά, εκπληκτικά σόλο, διαδέχονται το ένα το άλλο. Έχει περάσει παραπάνω από μία ώρα στην «μεταλλική» αυτή βραδιά και κανείς δεν το έχει καταλάβει.

Με την μπαλάντα «Silent Lucidity» από το «Empire», έρχεται το διάλειμμα και η ηρεμία. Πριν την καταιγίδα. Ο Tate και η μπάντα αποχωρούν για λίγο για να επανέλθουν δευτερόλεπτα αργότερα με ένα επικό φινάλε. Το αφιέρωμα στους Pink Floyd με την διασκευή στο «Welcome to the machine», τον ύμνο «Take hold of the flame» και φυσικά πάντα το καλύτερο μένει για το τέλος.

Tα φώτα σβήνουν και... πιατίνια, μπάσο, κάσα και «Oooooh aaah... In the dead oh night she'll come and take you away...» και όλο το Gagarin σείεται και τραγουδάει μαζί του. «Queen of the reeeeeeeigh» και σχεδόν 90 λεπτά καθαρού, αγνού, ποιοτικού heavy metal φτάνουν στο τέλος.

Μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη σε όσους βρέθηκαν την Κυριακή, στο Νο.205 της οδού Λιοσίων. Μία βραδιά που άξιζε όσο δεκάδες άλλες.

Τι και αν δεν ακούσαμε τα «The lady wore black», «Warning», «Eyes of a stranger», «Εn force», «Best I can», «Revolution Calling» και δεκάδες άλλα που θα μπορούσαν άνετα να είναι κομμάτια αυτής της βραδιάς. Πόσα να διαλέξεις και πόσα να αφήσεις... Επιστροφή στο σπίτι και ευκαιρία να συνεχίσουμε την επική αυτή βραδιά.

«Warning - warning, I remember i was asking why...» και οι πρώτες νότες του «Warning» ξεχύνονται από τα ηχεία του στεροφωνικού... Και όλο το άλμπουμ. Nα 'σαι καλά Geoff και σε περιμένουμε στην επόμενη τουρνέ.

Τake hold of the... ryche!