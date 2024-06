Έφτασε η ώρα των Coldplay – Όλες οι τελευταίες λεπτομέρειες για το «οικολογικό» σόου

Ήδη στο ΟΑΚΑ έχει στηθεί η μεγάλη σκηνή, ενώ το πάρκινγκ του Ολυμπιακού Συγκροτήματος έχει κατακλυστεί από περισσότερα από 27 τεραστίων διαστάσεων φορτηγά που μεταφέρουν όλα τα αναγκαία για το σόου του βρετανικού συγκροτήματος των Coldplay.

Το σόου των Coldplay λέγεται “Music of the Spheres” και είναι μία υπερπαραγωγή που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για δεύτερη χρονιά. Οι δύο συναυλίες στην Αθήνα έγιναν αμέσως sold-out με το που άρχισε η προπώληση. Και τώρα έφτασε η μεγάλη στιγμή!

Το Σάββατο 8 Ιουνίου και την Κυριακή 9 Ιουνίου οι Βρετανοι σούπερσταρς Coldplay, μετά από τουλάχιστον ενάμιση χρόνο εντατικής προετοιμασίας από τους διοργανωτές, εμφανίζονται στο ΟΑΚΑ.



Οι Coldplay έρχονται “πράσινα” στην Αθήνα, καθώς χαρακτηριστική στις συναυλίες τους είναι η υιοθέτηση οικολογικών πρακτικών. Την περασμένη Δευτέρα το βρετανικό συγκρότημα ανακοίνωσε: «Με χαρά αναφέρουμε πως οι άμεσες εκπομπές CO2e για τα πρώτα δύο χρόνια αυτής της περιοδείας είναι κατά 59% λιγότερες από την προηγούμενη περιοδεία (2016-17), συγκρίνοντας show-by-show».

Το 2021 το συγκρότημα ανακοίνωσε για πρώτη φορά ένα σχέδιο 12 σημείων για τη μείωση των εκπομπών ρύπων κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, δύο χρόνια αφότου ο frontman Chris Martin υποσχέθηκε να μην περιοδεύσει ξανά εκτός και αν γίνει με βιώσιμο τρόπο και με «θετικό αντίκτυπο».

Η παγκόσμια περιοδεία Music of the Spheres, που ξεκίνησε το 2022, είχε στόχο να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα από την παραγωγή σόου, τις μεταφορές, τα ταξίδια μπάντας και πληρώματος κατά «τουλάχιστον 50%».

Δύο χρόνια αργότερα, το συγκρότημα λέει ότι έχει ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό – με τη βοήθεια των θαυμαστών του.

Στις συναυλίες των Coldplay χρησιμοποιούνται ειδικές πίστες χορού που παράγουν ηλεκτρισμό μέσω του κοινού που πηδά πάνω-κάτω σε ειδικά προσαρμοσμένα πλακάκια.

Κατά τη διάρκεια του σόου, οι θαυμαστές ενθαρρύνονται επίσης να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά ποδήλατα, τα οποία, μαζί με τις ηλιακές εγκαταστάσεις και τις πίστες χορού, φορτίζουν μικρότερες περιοχές σκηνής κατά τη διάρκεια των συναυλιών, καθώς και σταθμούς φόρτισης τηλεφώνου, φορητού υπολογιστή και εργαλείων για το προσωπικό.

Για κάθε εισιτήριο που έχει πωληθεί – 7 εκατομμύρια μέχρι στιγμής – φυτεύτηκε ένα δέντρο μέσω της παγκόσμιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης One Tree Planted για την αναδάσωση.

Κωφά και βαρήκοα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να νιώσουν τις δονήσεις της μουσικής, μέσω των Subpacks -ηλεκτρικών γιλέκων-τα οποία θα τους προσφερθούν δωρεάν. Κατά τη διάρκεια του live θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική και τη διεθνή νοηματική γλώσσα.

Πριν την έναρξη της συναυλίας, θα πραγματοποιηθεί touch tour. Αυτό σημαίνει ότι τυφλά ή άτομα με μειωμένη όραση θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια απτική ξενάγηση τόσο στη σκηνή όσο και στο backstage.

Οι Coldplay θεωρούνται ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα του 21ου αιώνα, με το Forbes να τους περιγράφει ως το πρότυπο για τη σημερινή εναλλακτική σκηνή.

Για την ιστορία οι Coldplay σχηματίστηκαν στο Λονδίνο το 1996 και αποτελούνται από τον τραγουδιστή και πιανίστα Chris Martin, τον κιθαρίστα Jonny Buckland, τον μπασίστα Guy Berryman, τον ντράμερ Will Champion και τον δημιουργικό διευθυντή Phil Harvey. Γνωρίστηκαν στο University College του Λονδίνου και άρχισαν να παίζουν μουσική μαζί από το 1996 έως το 1998, με το όνομα Pectoralz και στη συνέχεια Starfish.

Σήμερα βρίσκονται στη λίστα του Forbes στην κορυφή της λίστας των ακριβοπληρωμένων της μουσικής βιομηχανίας, μαζί με την Taylor Swift, τους U2 και τη Madonna.

Τελευταίες λεπτομέρειες για το ΟΑΚΑ

Official Timings

Doors open: 17:00

Antonia Kaouri on stage: 19:00

Maisie Peters on stage: 20:00

Coldplay on stage: 21:15

Οδηγίες για τους κατόχους εισιτηρίων αρένας

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑΡΕΝΑΣ, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης απ’ όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) ΕΚΤΟΣ από τις Πύλες της Λεωφόρου ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ. Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι εισιτηρίων θα οδηγηθούν στην Είσοδο της Αρένας (βλ. πινέζα του χάρτη). Υπάρχουν δύο Ελεύθερα Parking με πρόσβαση από τη Λ. Κύμης (βλ. «P»).

Οδηγίες για τους κατόχους εισιτηρίων καθήμενων

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης απ’ όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) ΕΚΤΟΣ από τις Πύλες της Λεωφόρου ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ. Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα οδηγηθούν στις Εισόδους Καθήμενων 1, 2, 8 και 12 (βλ. πινέζες του χάρτη).

Η Είσοδος Καθήμενων 1, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. πράσινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες PA, PB, 25,26,28,29,30, 31,32,33,34,35.

Η Είσοδος Καθήμενων 2, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. κόκκινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 1,2,3,4,5.

Η Είσοδος Καθήμενων 8, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. μωβ πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 6,7,8,9,10.

Η Είσοδος Καθήμενων 12, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. κίτρινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 11,12,13.

Υπάρχουν δύο Ελεύθερα Parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο. Κύμης (βλ. «P»).

Οδηγίες για τους κατόχους εισιτηρίων ΑΜΕΑ

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑΜΕΑ και των ΣΥΝΟΔΩΝ τους, έχουν δυνατότητα πρόσβασης ΜΟΝΟ από την ΠΥΛΗ Β της Λεωφόρου ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ. Από εκεί θα οδηγηθούν στην είσοδο του Σταδίου από ράμπα στη ΘΥΡΑ 25 Στο εισιτήριο τους περιλαμβάνεται και ΘΕΣΗ PARKING (βλ. «P» στον χάρτη).

Δεν ξεχνάμε:

-Δεν επιτρέπεται σε κανένα σημείο του σταδίου η χρήση πλαστικών μιας χρήσης.

-Δεν φέρνουμε μαζί μας γυάλινα ή μεταλλικά παγούρια και μπουκάλια.

-Δεν έχουμε μαζί μας backpacks και μεγάλες τσάντες.

-Επιτρέπονται τσαντάκια “χιαστί”, “μπανάνες” και τσάντες μεγέθους σελίδας χαρτιού Α4 (30cm X 21cm).

-Επιτρέπονται επαναχρησιμοποιούμενα παγούρια, το οποία μπορούμε να γεμίζουμε από τις βρύσες πόσιμου νερού που θα υπάρχουν σε εμφανή σημεία.

-Έχουμε το εισιτήριο στο κινητό μας και αποφεύγουμε τις εκτυπώσεις.

-Χρησιμοποιούμε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ποδήλατο ή και ηλεκτρικά πατίνια και αποφεύγουμε το αυτοκίνητο.

-Τα LED wristbands (βραχιολάκια) επιστρέφονται μετά το τέλος της συναυλίας.

-Στα Bar της αρένας το κοινό θα εξυπηρετείται με τη χρήση POS.

Πηγή: news247.gr