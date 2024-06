Coldplay: Η ιστορία του συγκροτήματος που έρχεται να κατακτήσει την Αθήνα (vids)

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις δύο συναυλίες των Coldplay στην Αθήνα στις 8 και 9 Ιουνίου 2024 στο ΟΑΚΑ, μετά τον αγώνα δρόμου που δόθηκε για τις εργασίες αποκατάστασης του εξαιτίας του προβλήματος στατικότητας στο στέγαστρο Καλατράβα.

Στα πλαίσια της περιοδείας «Music of the Spheres», οι Coldplay θα βρεθούν μπροστά στο ελληνικό κοινό για δύο sold out συναυλίες στο Ολυμπιακό Στάδιο και θα ταξιδέψουν όσους τυχερούς με τις μαγευτικές τους μελωδίες, την ένταση, το συναίσθημα και τον εκρηκτικό τους ρυθμό.

Από τη δημιουργία τους το 1996, οι Coldplay έχουν κατακτήσει τον πλανήτη με τον ιδιαίτερο τους ήχο και τα εμβληματικά τους τραγούδια συνδυάζοντας στίχους με ευαισθησία, μουσική ποικιλομορφία και πρωτοποριακή παραγωγή.

Άλλωστε, ποιος ξέρει καλύτερα να κατακτάει το κοινό διοργανώνοντας μοναδικά live όλα αυτά τα χρόνια; Σίγουρα οι Coldplay.

Πέρα από την πολύ καλή μουσική, η διάσημη μπάντα προωθεί τη βιωσιμότητα και έχει έντονη οικολογική συνείδηση.

Οι Μεγάλοι Βρετανοί του ροκ κατέβαλαν προσπάθειες τον τελευταίο χρόνο να κάνουν την περιοδεία τους πιο βιώσιμη και σύμφωνα με το Billboard, τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά.

H eco friendly μπάντα ενθαρρύνει τους θαυμαστές της να δώσουν προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος, όταν παρευρίσκονται στις συναυλίες της.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Οι Coldplay δεν ονομάζονταν πάντα Coldplay! Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1996 όταν ο Κρις Μάρτιν γνώρισε τον κιθαρίστα Τζόνι Μπακλαντ στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Ως ντουέτο ήταν γνωστοί ως Pectoralz και οι πρώτες πρόβες έγιναν σε μια φοιτητική κρεβατοκάμαρα.

Στη συνέχεια προστέθηκε ο μπασίστας Γκάι Μπέριμαν και άλλαξαν το όνομά τους σε Starfish.

Πριν από αυτό, λέγονταν Big Fat Noises.

Όταν βρήκαν τον ντράμερ τους, Γουίλ Τσάμπιον, είχε έρθει η στιγμή να γεννηθούν οι Coldplay.

Λίγο αργότερα προστέθηκε και ο φίλος του Κρις Μάρτιν από το οικοτροφείο, Φιλ Χάρβεϊ στο συγκρότημα ως μάνατζερ (και αργότερα δημιουργικός διευθυντής) και όλοι τον αποκαλούν «πέμπτο μέλος του συγκροτήματος».

Ο «μόνιμα ντροπαλός με τον Τύπο» παρά την τεράστια φήμη του Κρις Μάρτιν, όπως έγραφε το Rolling Stone το 2019, με καταγωγή από το Ντέβον της Αγγλίας είναι ο τραγουδιστής και συνθέτης πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του διάσημου βρετανικού ροκ συγκροτήματος.

Τα πράγματα εξελίχθηκαν αρκετά γρήγορα για τον Μάρτιν και τους φοιτητές φίλους του.

Αφού έδωσαν συναυλίες στο Λονδίνο και κατέληξαν στο όνομα του συγκροτήματος, οι Coldplay ηχογράφησαν το πρώτο τους EP (σσ Extended Play που σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερο από ένα single αλλά μικρότερο από ένα άλμπουμ) Safety, το 1998.

Το 1999, κυκλοφόρησαν το single «Brothers & Sisters» και την ίδια χρονιά υπέγραψαν συμβόλαιο με την Parlophone Records.

Το «Brothers & Sisters» βρέθηκε του στο νούμερο 92 του UK Singles Chart και το συγκρότημα είχε ήδη ξεχωρίσει. Ακολούθησε δεύτερο EP «Τhe Blue Room» πριν την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ Parachutes τον Ιούλιο του 2000.

Το άλμπουμ Parachutes βρέθηκε στην κορυφή του UK Albums Chart. Ωστόσο, η εμβληματική πλέον επιτυχία τους «Yellow» ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και παραμένει ένα κλασικό κομμάτι των Coldplay που τους ανέδειξε στο πιο hot αγγλικό συγκρότημα.

Το μινιμαλιστικό βιντεοκλίπ γυρίστηκε σε μια παραλία στο Ντόρσετ με τον Μάρτιν μόνο του.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν την ημέρα της κηδείας της μητέρας του.

Τα τραγούδια Yellow και Trouble είχαν μεγάλη ραδιοφωνική προβολή, τόσο στη Μεγάλη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η Parlophone περίμενε την πώληση περίπου 400.000 χιλιάδων αντιγράφων, αλλά μέχρι τα Χριστούγεννα είχαν πωληθεί 1.600.000 αντίγραφα σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία. Το άλμπουμ ήταν υποψήφιο για το Μουσικό Βραβείο Mercury, το Σεπτέμβριο του 2000.

Η πορεία προς την κορυφή μόλις είχε ξεκινήσει.

Την ίδια χρονιά το συγκρότημα κέρδισε το βραβείο BRIT τόσο για το καλύτερο βρετανικό συγκρότημα όσο και για το καλύτερο άλμπουμ.

Ακολούθησε το δεύτερο άλμπουμ τους «A Rush of Blood to the Head» το 2002, το οποίο συνέχισε το σερί των επιτυχιών των Coldplay στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ άρχισαν να κατακτούν και τις ΗΠΑ.

Το συγκρότημα άνοιξε το μεγαλύτερο φεστιβάλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Glastonbury.

Το Δεκέμβριο του 2003, οι αναγνώστες του περιοδικού Rolling Stones ανακήρυξαν τους Coldplay ως τους καλύτερους μουσικούς και το καλύτερο συγκρότημα της χρονιάς και το «A Rush of Blood to the Head» κέρδισε το βραβείο Grammy για το Καλύτερο Εναλλακτικό Album της χρονιάς.

Στα βραβεία Grammy του 2004 θα κερδίσουν το βραβείο καλύτερου τραγουδιού για το «Clocks».

Το τρίτο τους άλμπουμ X&Y έγινε το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις του 2005, πουλώντας πάνω από 8,3 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Περιελάμβανε το single «Fix You» ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια όλων των εποχών, μία μπαλάντα που δύσκολα την προσπερνάς.

Αλλά αυτό που έκανε στην πραγματικότητα την τεράστια διαφορά και τη στροφή στην καριέρα τους ήταν το «Viva La Vida!» που στα ισπανικά σημαίνει «Ζήσε τη ζωή».

Το βραβευμένο με Grammy τραγούδι «Viva La Vida» των Coldplay κυκλοφόρησε το 2008 με το 4ο studio album του group, με τίτλο «Viva la Vida or Death and All His Friends».

Ήταν το πρώτο τραγούδι των Coldplay που έφτασε στο Νο. 1 στα UK Official Charts και τα Billboard Hot 100, ενώ οι πωλήσεις του πλησίασαν τα 10.000.000 αντίτυπα παγκοσμίως.

Τα μέλη του γκρουπ πήραν έμπνευση για τον τίτλο του τραγουδιού από τον ομώνυμο πίνακα ζωγραφικής της Μεξικάνας ζωγράφου Φρίντα Κάρλο.

Τον Οκτώβριο του 2008, οι Coldplay κέρδισαν δυο Q Awards.

Ο γάμος του Μάρτιν με την Γκουίνεθ Πάλτροου

Το 2002, ο Κρις Μάρτιν γνώρισε την Αμερικανίδα ηθοποιό Γκουίνεθ Πάλτροου στα παρασκήνια μιας συναυλίας των Coldplay.

Τον Δεκέμβριο του 2003, το ζευγάρι παντρεύτηκε. Περίπου την ίδια εποχή, οι Coldplay είχαν βάλει στόχο να κατακτήσουν τις ΗΠΑ.

Το 2004, ο Μάρτιν και η Πάλτροου καλωσόρισαν την πρώτη τους κόρη, την Απλ (Apple). Δύο χρόνια αργότερα, ανακοίνωσαν τη γέννηση του γιου τους Μόουζες (Moses), ο οποίος πήρε το όνομά του από το ομώνυμο τραγούδι των Coldplay που έγραψε ο Μάρτιν για τη σύζυγό του.

Εκτός από το Moses, ο Martin έγραψε το τραγούδι «Fix You» για την Πάλτροου. Το τραγούδι αναφέρεται στο θάνατο του πατέρα της και περιγράφει την προσπάθειά του να της δώσει παρηγοριά και ελπίδα.

Το 2014, το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό τους μέσω μιας ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Πάλτροου, Goop.

Ωστόσο, παραμένουν στενοί φίλοι και ο Μάρτιν είναι ζευγάρι με την ηθοποιό Ντακότα Τζόνσον.

Όταν ο David Bowie έριξε χυλόπιτα στους Coldplay

Brian Eno, Lou Reed, Iggy Pop, John Lennon, Queen. Με αυτούς και άλλους πολλούς έχει συνεργαστεί ο θρυλικός David Bowie. Με ποιους δεν έχει; Με τους Coldplay.

Ο Κρις Μάρτιν του ζήτησε να κάνει φωνητικά σε ένα τραγούδι τους, όμως ο David Bowie τον πήρε τηλέφωνο και του είπε ότι «δεν είναι ένα καλό τραγούδι αυτό».

Ή όπως ο ίδιος ο Κρις Μάρτιν είχε πει περιγράφοντας την ιστορία: «Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: “Δεν είναι από τα καλύτερά σου”».

«Music of the Spheres»

Στις συναυλίες των Coldplay γίνεται σύσταση στους φαν να μην έχουν μεγάλες τσάντες και backpack για να υπάρξει περισσότερος χώρος, να μην χρησιμοποιήσουν πλαστικά μπουκάλια και να έχουν τα εισιτήρια στα κινητά και όχι εκτυπωμένα.

Συστήνεται σε όσους παραβρεθούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και σε περίπτωση που χρειαστεί να πάρουν ΙΧ να μεταφέρουν και άλλους.

Ταυτόχρονα, στο ΟΑΚΑ θα υπάρξει και πίστα όπου θα μπορούν όσοι επιθυμούν να χορεύουν παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια. Ταυτόχρονα, θα υπάρχουν και στατικά ποδήλατα που θα ηλεκτροδοτούν τη συναυλία.

Επίσης, θα υπάρχει πλήρης προσβασιμότητα με ειδικά διαμορφωμένους χώρους και τα κωφά και βαρήκοα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να νιώσουν τις δονήσεις της μουσικής μέσω subpacks (ηλεκτρονικών γιλέκων) που θα προσφερθούν δωρεάν.

Τέλος, θα υπάρχει διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Πηγή: newsit.gr