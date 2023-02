Οι Guns N’ Roses έρχονται στην Ελλάδα – Όλες οι λεπτομέρειες

Η Αθήνα θα είναι ο τελευταίος ευρωπαϊκός σταθμός της παγκόσμιας περιοδείας των Guns N’ Roses. Το θρυλικό συγκρότημα έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Οι Guns N’ Roses επιστρέφουν με μια τεράστια παγκόσμια περιοδεία για το 2023 σε παραγωγή της Live Nation, πραγματοποιώντας headline shows σε στάδια, φεστιβάλ και αρένες, καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου. Το εμβληματικό rock συγκρότημα ξεκινάει στις 5 Ιουνίου από το Park Hayarkon – Tel Aviv του Ισραήλ και κλείνει τις συναυλίες στην Αθήνα στις 22 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Θα συνεχίσουν στη Βόρεια Αμερική, με αφετηρία το Medavie Blue Cross Stadium του Moncton, του Νιού Μπράνσγουϊκ του Καναδά το Σάββατο 5 Αυγούστου και αεγότερα θα εμφανιστούν ιστορικούς συναυλιακούς χώρους, όπως το Fenway Park της Βοστώνης στις 21 Αυγούστου και το Wrigley Field του Σικάγο στις 24 Αυγούστου. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στο BC Place του Βανκούβερ στον Καναδά, στις 14 Οκτωβρίου.

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα ξεκινώντας με την προπώληση του Nightrain Fan Club του συγκροτήματος την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου στις 10:00 από την ticketmaster.gr.

Η γενική προπώληση για όλες τις ημερομηνίες θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στις 10:00, στο gunsnroses.com και ticketmaster.gr.

Οι fans μπορούν να προμηθευτούν VIP Πακέτα, τα οποία περιλαμβάνουν premium εισιτήρια, VIP πρόσβαση στα bar κατά τη διάρκεια του show, αποκλειστικό Guns N’ Roses VIP merchandise και πολλά άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το vipnation.com.

Είναι η πρώτη φορά που οι Guns N’ Roses επιστρέφουν στη Βόρεια Αμερική μετά το μνημειώδες We’re F’N Back! Tour του 2021, κατά τη διάρκεια του οποίου κατάφεραν να γεμίσουν όλα τα στάδια από τη μία άκρη της ηπείρου στην άλλη, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου headline show τους στο Banc of California Stadium του Λος Άντζελές.

Παράλληλα, η θρυλική τους περιοδεία Not In This Lifetime… Tour (2016-2019) ξεχώρισε ως το «τρίτο επιτυχέστερο tour όλων των εποχών σε πωλήσεις».

Οι ημερομηνίες της παγκόσμιας περιοδείας



Mon Jun 05 – Tel Aviv, Israel – Park Hayarkon

Fri Jun 09 – Madrid, Spain – Civitas Metropolitan Stadium

Mon Jun 12 – Vigo, Spain – Estadio Abanca Balaídos

Thu Jun 15 – Dessel, Belgium – Grasspop Metal Meeting

Sat Jun 17 – Copenhagen, Denmark – Copenhell

Wed Jun 21 – Oslo, Norway – Tons of Rock

Tue Jun 27 – Glasgow, UK – Bellahouston Park

Fri Jun 30 – London, UK – BST Hyde Park

Mon Jul 03 – Frankfurt, Germany – Deutsch Bank Park

Wed Jul 05 – Bern, Switzerland – BERNEXPO

Sat Jul 08 – Rome, Italy – Circo Massimo

Tue Jul 11 – Landgraaf, Netherlands – Megaland

Thu Jul 13 – Paris, France – La Defense

Sun Jul 16 – Bucharest, Romania – National Arena

Wed Jul 19 – Budapest, Hungary – Puskás Arena

Sat Jul 22 – Athens, Greece – Olympic Stadium

Sat Aug 05 – Moncton, NB – Medavie Blue Cross Stadium

Tue Aug 08 – Montreal, QC – Parc Jean Drapeau

Fri Aug 11 – Hershey, PA – Hersheypark Stadium

Tue Aug 15 – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

Mon Aug 21 – Boston, MA – Fenway Park

Thu Aug 24 – Chicago, IL – Wrigley Field

Sat Aug 26 – Nashville, TN – GEODIS Park

Tue Aug 29 – Charlotte, NC – Spectrum Center

Fri Sep 01 – Saratoga Springs, NY – Saratoga Performing Arts Center

Sun Sep 03 – Toronto, ON – Rogers Centre

Wed Sep 06 – Lexington, KY – Rupp Arena

Sat Sep 09 – St. Louis, MO – Busch Stadium

Tue Sep 12 – Knoxville, TN – Thompson-Boling Arena

Fri Sep 15 – Hollywood, FL – Hard Rock Live

Wed Sep 20 – Biloxi, MS – Mississippi Coast Coliseum

Sat Sep 23 – Kansas City, MO – Kauffman Stadium

Tue Sep 26 – San Antonio, TX – Alamodome

Thu Sep 28 – Houston, TX – Minute Maid Park

Sun Oct 01 – San Diego, CA – Snapdragon Stadium

Sun Oct 08 – Sacramento, CA – Aftershock Festival

Wed Oct 11 – Phoenix, AZ – Chase Field

Mon Oct 16 – Vancouver, BC – BC Place