Face It Alone: Ακυκλοφόρητο τραγούδι των Queen με τον Freddie Mercury

Το συγκρότημα έχει διαφημίσει την κυκλοφορία με μια σειρά από διαφημιστικές πινακίδες σε όλο τον κόσμο που γράφουν "Queen - Face It Alone" και περιλαμβάνουν μια φωτογραφία του Mercury και έναν κωδικό QR.

Οι πινακίδες εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο Λονδίνο και έκτοτε έχουν εντοπιστεί στον Καναδά, το Μεξικό, την Ιαπωνία και αλλού.

Ο κιθαρίστας Brian May και ο ντράμερ Roger Taylor ανακοίνωσαν το καλοκαίρι ότι το "Face It Alone" θα κυκλοφορούσε τον Σεπτέμβριο. Το κομμάτι χρονολογείται από τα sessions για το άλμπουμ The Miracle του 1989 του συγκροτήματος. "Οι οπαδοί των Queen! Είδατε τα νέα; Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά και μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας από τα σημεία που έχετε δει τις πινακίδες μας χρησιμοποιώντας το #FaceItAlone", έγραψαν οι Queen στο Twitter την Παρασκευή.

Το συγκρότημα μοιράστηκε επίσης μια προεπισκόπηση 15 δευτερολέπτων του τραγουδιού, στο οποίο ο Mercury τραγουδάει: "In the end, in the end, you have to face it alone". "Βρήκαμε ένα μικρό διαμάντι από τον Freddie, το οποίο είχαμε ξεχάσει", δήλωσε ο Taylor στο BBC Radio 2 (μέσω του Stereogum). "Και ήταν. Είναι υπέροχο. Στην πραγματικότητα, ήταν μια πραγματική ανακάλυψη".

Ο May αρχικά πίστευε ότι η ηχογράφηση δεν ήταν σε τέτοια κατάσταση που να μπορεί να κυκλοφορήσει, αλλά οι ηχολήπτες τον διέψευσαν. "Ήταν κατά κάποιο τρόπο κρυμμένη σε κοινή θέα", είπε. "Το κοιτάξαμε πολλές φορές και σκεφτήκαμε: "Ω, όχι, δεν μπορούμε πραγματικά να το σώσουμε αυτό". Αλλά στην πραγματικότητα, πήγαμε ξανά εκεί και η υπέροχη ομάδα μηχανικών μας είπε: "Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε αυτό και αυτό". Είναι σαν να ράβουμε κομμάτια μαζί ... αλλά είναι όμορφο, είναι συγκινητικό".

Η τελευταία νέα μουσική των Queen με τη συμμετοχή του Mercury κυκλοφόρησε πριν από οκτώ χρόνια, όταν η May και η Taylor συμπεριέλαβαν το ντουέτο του Michael Jackson "There Must Be More to Life Than This" στη συλλογή Queen Forever του 2014. Το 2019, κυκλοφόρησε επίσης μια απογυμνωμένη εκδοχή του σόλο single "Time" του Mercury του 1986 με τον τίτλο "Time Waits for No One".

Πηγή: e-tetradio.gr