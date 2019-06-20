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Παπαγιάννης: «Αν δεν έπαιζα μπάσκετ, θα ήθελα να γίνω δικηγόρος»
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Sold out το Game 7 ανάμεσα σε Εφές και Φενέρμπαχτσε (pic)
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Η «πρώτη» του Ιντέγε με τη φανέλα του Άρη
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Εθνικές εκλογές 2019: Αυτά είναι τα ονόματα των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ
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Απόφαση υπέρ των αδελφών Αγγελόπουλων στην διαμάχη με τον πατέρα τους
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Εθνικές εκλογές 2019: Αυτά είναι τα ονόματα των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ

20 Ιουνίου 2019, 20:09
Τελευταία ανανέωση: 12 λεπτά πριν
Εθνικές εκλογές 2019: Αυτά είναι τα ονόματα των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ

Το συνολικό ψηφοδέλτιο των υποψήφιων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε η Κουμουνδούρου.

Το συνολικό ψηφοδέλτιο των υποψήφιων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε η Κουμουνδούρου. Στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ– Προοδευτική Συμμαχία θα συμπεριληφθούν η πρόεδρος της Νέας Ελληνικής Ορμής, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου στην Β3 Εκλογική Περιφέρεια Νοτίου Τομέα Αθηνών και ο ηθοποιός Τάκης Παπαματθαίου στην Α’ Αθηνών, στο πλαίσιο της εκλογικής συνεργασίας των δυο κομμάτων.

Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για εθνικές εκλογές 

Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΑΝΝΙΤΑ

ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ

ΕΛΕΦΑΝΤΗ ΑΝΝΑ

ΖΟΡΜΠΑ ΜΥΡΣΙΝΗ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΑΚΗΣ

ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ

ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ

Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΑΝΙΑ

ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ

ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ

ΚΟΥΝΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΖΑ (ΜΑΡΙΛΙΖΑ)

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ(ΝΑΝΗ)

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΟΔΟΥ-ΝΤΟΝΤΟΥ ΕΡΙΦΥΛΛΗ

ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΑ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΙΧΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΑΤΣΗ-ΦΡΑΙΛΙΧ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΡΩΣΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ

ΣΠΑΣΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

ΤΡΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ

ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΑΡΣΕΝΗ ΤΖΕΝΗ

ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)

ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΕΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΣΕΦΑΛΑ ΒΙΚΥ

ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)

ΒΑΡΕΛΗ- ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΖΩΗ

ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙΤΗ

ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ

ΝΤΕΛΑΚΗ ΛΙΑ

ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)

ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ

ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ

Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΖΟΥΡΑΡΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΡΑΝΕΛΛΑ ΓΙΟΥΛΗ

ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΡΠΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ

ΤΖΕΛΕΠΗ ΧΡΥΣΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΕΛΛΗ

Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΑΥΓΕΡΗ ΔΩΡΑ

ΓΑΙΑΤΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

ΠΑΝΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΣΑΙΡΕΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΤΣΟΛΠΑ ΣΟΦΙΑ

ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΑΡΑΣΧΙΔΗΣ-ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΤΖΟΥΛΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΕΣΗ ΕΛΙΖΑ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΜΠΕΖΙΑΤ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ

ΡΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ

ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΟΖΓΚΙΟΥΡ ΦΕΡΧΑΤ

ΤΣΙΟΥΜΑΚΑ-ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ)

ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΗ

ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΠΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΨΑΡΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΕΛΛΗΣ

ΚΡΗΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΡΙΣΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΖΑΡΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΚΑΦΕΝΙΑ

ΒΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΛΑΣΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΑΛΑΦΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΠΟΥΤΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΓΟΥΛΙΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΚΕΒΡΕΚΙΔΟΥ ΑΛΕΚΑ

ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ)

ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΗΣ

ΒΛΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ

ΜΠΕΚΑ ΕΛΠΙΔΑ

ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΣΤΕΡΟΠΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΟΥΜΠΛΟΜΑΤΗ ΦΑΝΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΑΣΣΗ ΟΛΓΑ

ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΡΗΣ

ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΟΤΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

ΑΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ

ΒΕΡΙΛΛΗΣ ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ

ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΛΑΡΙΣΗΣ

* ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ

ΓΕΛΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΚΗΣ

ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΞΑΦΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΚΑΡΥΔΑΚΗ-ΓΡΙΜΑΝΗ ΚΙΚΗ

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ

ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΑΝΝΑ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΤΩΠΟΔΗ-ΝΤΕΛΗΜΕΡΗ ΖΕΤΑ-ΖΩΗ

ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΜΑΥΡΕΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΧΑΪΑΣ

*ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ)

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΟΝΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΗΛΕΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)

ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΟΤΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΖΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΣΙΦΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ

ΛΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΝΤΕΛΚΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΣΙΜΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΛΑΘΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΜΩΥΣΗΣ

ΣΚΟΝΔΡΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΗΛΙΩΡΙΤΣΑ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΩΡΙΚΗ ΜΥΡΤΩ

ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΩΚΙΔOΣ

ΓΚΙΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ

ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ

ΣΚΟΥΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΡΟΥΣΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΑ

ΣΤΑΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΓΚΟΥΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ)

ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΑΜΟΥ

ΓΑΓΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΠΕΛΑΒΙΛΛΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΧΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ

ΠΕΡΑΝΤΑΚΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

ΣΕΡΓΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΝΝΑ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ ΑΛΕΚΑ

ΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΡΗΓΟΥ ΙΡΕΝ (ΕΙΡΗΝΗ)

ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΑΖΑΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΛΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ-ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ)

ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΛΕΝΑΚΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Πηγή: ethnos.gr

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