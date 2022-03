Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα ανακατασκευάσει το μαιευτήριο της Μαριούπολης που βομβαρδίστηκε

Το ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τετραμερή που έγινε στη Ρώμη κι εκείνος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς έχει βρεθεί θετικός στον κορονοϊό. Η Ελλάδα θα αναλάβει να ξαναχτίσει το μαιευτήριο στη Μαριούπολη, την πόλη, άλλωστε, όπου ζουν χιλιάδες ομογενείς.

«Εκφράζω δημόσια τον αποτροπιασμό μου για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και ειδικά στην Μαριούπολη. Εκεί, κατοικούν πάνω από 100.000 ελληνικής καταγωγής Ουκρανοί. Η κυβέρνηση θα αναλάβει να ανακατασκευάσει το μαιευτήριο της Μαριούπολης που καταστράφηκε ως μια μικρή έμπρακτη υποστήριξη όταν με το καλό τελειώσουν οι εχθροπραξίες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για την αεροπορική επίθεση στο μαιευτήριο στη Μαριούπολη, επίθεση από τη οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους κι ένα 6χρονο κοριτσάκι, και λίγες μέρες μετά μια έγκυος γυναίκα και το μωρό της.

Πηγή: newsit.gr

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.