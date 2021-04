Μητσοτάκης για την τραγωδία στο Ισραήλ: «Οι σκέψεις μας σήμερα είναι με τον λαό του Ισραήλ» (pic)

Τα συλλυπητήριά του για την τραγωδία που έλαβε χώρα στο Ισραήλ εξέφρασε με ανάρτηση του, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση στα αγγλικά στο Twitter εκφράζει τα συλλυπητήριά του για την τραγωδία σε θρησκευτική τελετή στο Όρος Μερόν στο Ισραήλ, όπου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από εκατό:

«Οι σκέψεις μας σήμερα είναι με τον λαό του Ισραήλ. Εκ μέρους του λαού της Ελλάδας, θα ήθελα να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων του τραγικού ατυχήματος στο#MountMeron.

Σας ευχόμαστε θάρρος και δύναμη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

«Our thoughts today are with the people of Israel. On behalf of the people of Greece I would like to express my deepest condolences to the families and loved ones of the victims of the tragic accident at #MountMeron.

We wish you courage and strength during these trying times».

