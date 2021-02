Νέα τούρκικη Navtex: Στο Αιγαίο το «Τσεσμέ» για υδρογραφικές έρευνες

Για υδρογραφικές έρευνες σε περιοχές δυτικά του Άη Στράτη και της Λήμνου βγάζει η Αγκυρα το σκάφος «Τσεσμέ» όπως προκύπτει από τη NAVTEX που εξέδωσε το απόγευμα της Δευτέρας.

Η τουρκική Navtex

ΤURNHOS N/W : 0122/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-02-2021 19:33)

AEGEAN SEA

1. HYDROGRAPHIC SURVEY, BY TCG ÇEŞME BETWEEN 18 FEB-02 MAR 21 IN AREA BOUNDED BY;

40 00.94 N – 024 52.91 E

39 40.83 N – 024 34.95 E

39 13.90 N – 024 39.91 E

38 53.91 N – 024 51.90 E

38 59.99 N – 025 09.98 E

39 19.94 N – 024 58.02 E

39 24.69 N – 024 51.38 E

39 30.20 N – 024 49.59 E

39 35.25 N – 024 51.26 E

39 37.71 N – 024 53.38 E

39 46.54 N – 024 54.53 E

WIDE BERTH REQUESTED

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z MAR 21.