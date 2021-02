Άλλαξε ξανά η απόφαση: Δεν σταματά το take away!

Απίθανα πράγματα, με την κυβερνητική απόφαση να αλλάζει για τρίτη φορά μέσα στην ίδια μέρα. Τελικά το take away επιτρέπεται κανονικά!!!

Ανατροπή στην... ανατροπή για το take away. Όπως ίσχυε μέχρι σήμερα θα λειτουργεί το take away στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης έκανε την εξής δήλωση: «H Kυβέρνηση αξιολόγησε ότι το μέτρο της προσωρινής αναστολής του “take away” θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε ότι το “take away” θα λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα».