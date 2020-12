Γεωργιάδης: «Τίποτα ανοιχτό πριν τις 07/01»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε δηλώσεις του τόνισε ότι τίποτα δεν θα ανοίξει τίποτα πριν τις 07/01.

Το click away έδωσε λύσεις τόνισε μιλώντας στο OPEN το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης. «Φαντάζεστε τι θα γινόταν αν δεν είχαμε click away τι θα γινόταν; Και είχαν σπεύσει να με κριτικάρουν Σήμερα αποδεικνύεται ότι πήραμε τη σωστή απόφαση» δήλωσε στην «Ωρα Ελλάδος» ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Τα μικρά καταστήματα δούλεψαν καλύτερα από τις μεγάλες αλυσίδες. Το click away έδωσε λύσεις. Αν δεν υπήρχε τα δέματα στις ταχυμεταφορές θα ήταν πολλά περισσότερα. Είχαμε κίνηση στους δρόμους αλλά όχι αύξηση του ιικού φορτίου. Πετύχαμε μία χρυσή τομή: υγεία, οικονομία».

Όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης η σημερινή μέρα θα είναι κρίσιμη για την πανδημία. «Ο κλάδος των παιχνιδιών σώθηκε την τελευταία στιγμή με το click away. Τώρα διανύουμε το σκληρότερο κύμα του ιού σε όλη την Ευρώπη. Σκληρό, θανατηφόρο το τρίτο κύμα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το άνοιγμα. Μέχρι 7 Ιανουαρίου δεν θα ανοίξει τίποτα ενώ την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει με την επιτροπή. Δεν ζήτησα να εμβολιαστώ με πήραν τηλέφωνο. Εμβολιάστηκα χωρίς selfie. Αντιλαμβάνομαι τη δυσφορία».