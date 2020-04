Τσιάρας: «Ομπρέλα αλληλεγγύης από την ηγεσία της Δικαιοσύνης»

View this post on Instagram

Ομπρέλα αλληλεγγύης από την ηγεσία της Δικαιοσύνης με τους Προέδρους των Ανώτατων Δικαστηρίων να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Πρωθυπουργού και να εισφέρουν το 50% των αποδοχών τους στην μεγάλη προσπάθεια της χώρας. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και στις Ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων για τη συμβολή τους στην αγορά υγειονομικού υλικού για την προστασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης. Σε αυτό τον αγώνα, μένουμε ενωμένοι. Ενωμένοι θα τα καταφέρουμε. #covid19