Η αγωνία του Μαξίμου για το επιτελικό κράτος και το μαστίγιο και καρότο που κρατούσε ο Μητσοτάκης

«Η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών στηρίζουν το επιτελικό κράτος» έλεγαν χτες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από το Μαξίμου. Και μου φάνηκε σαν η μεγάλη αγωνία του πρωθυπουργικού επιτελείου να ήταν ακριβώς αυτή, να μην πληγεί το μεγάλο τεχνοκρατικό πρότζεκτ του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Και το να επισημαίνεις μέσω «διαρροών» πως αυτό δεν συνέβη, παραδέχεσαι ουσιαστικά πως υπάρχουν μεν αντιδράσεις, αλλα οι βουλευτές είναι αρκετά φοβισμένοι για να τις θέσουν δημόσια.

Προφανώς οι περισσότεροι βουλευτές μίλησαν με θετικά λόγια για τις ενέργειες της κυβέρνησης, γεγονός λογικό αν σκεφτεί κανείς πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολούθησε την λογική με το μαστίγιο και το καρότο.

Είπε στην εισήγησή του πως όποιον βουλευτής θέλει θα είναι ξανά υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές, αλλά προειδοποίησε και πως ο προβληματισμός από την εσωστρέφεια χωρίζονται με μια «λεπτή κόκκινη γραμμή».

Με άλλα λόγια, τους είπε να μετράνε τα λόγια τους γιατί μπορεί να φάνε κόκκινη κάρτα. Άντε μετά να κάνει κάποιος βουλευτής σκληρή κριτική…

