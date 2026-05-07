Ο Μπέος ζητά να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από το Σύνταγμα: «Ρε Μητσοτάκη, πάρε μια μπουλντόζα»

Δηλώσεις που θα συζητηθούν έκανε ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος σχετικά με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στην Πλατεία Συντάγματος και για τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών που είναι γραμμένα με μπογιά.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ραδιοφωνικό σταθμό NEO 103,3 FM, ο κ. Μπέος αναφέρθηκε αρχικά στις μεγάλες τραγωδίες που έχουν σημαδέψει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι γεγονότα όπως η Marfin, το Μάτι, η Μάνδρα και τα Τέμπη έχουν προκαλέσει συλλογικό πένθος στην ελληνική κοινωνία. "Για όλες τις τραγωδίες που έγιναν στην Ελλάδα, σαν τη Marfin, το Mάτι, τη Μάνδρα και τελευταία τα Τέμπη, υπάρχει Έλληνας που δε έκλαψε; Που δεν στεναχωρήθηκε;", είπε αρχικά.

Ωστόσο, στη συνέχεια, εστίασε ιδιαίτερα στην εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το Σύνταγμα, εκφράζοντας την έντονη ενόχληση του για την ύπαρξη των ονομάτων των 57 θυμάτων και μάλιστα έκανε... έκκληση στον πρωθυπουργό να ασχοληθεί παίρνοντας μια "μπουλντόζα και μια καθαρίστρια...".

"Με αφορμή μία οικογένεια φίλων που ήρθε από τις ΗΠΑ και πήγανε στην πλατεία Συντάγματος και στον Άγνωστο Στρατιώτη. Αυτό δεν τιμάμαι εκεί; Από που κι ως που ρε βάλατε τα ονόματα των νεκρών εκεί; Ρε Μητσοτάκη, πάρε μία μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήστα από εκεί. Κακώς το επέτρεψε. Πολύ με ενοχλεί αυτή η εικόνα. Το μνημείο είναι στα Τέμπη.

Να πάνε εκεί να κλάψουν και να στεναχωρηθούν οι συγγενείς. Κακώς επέτρεψε και σε αυτόν τον Αλβανό που είναι φίλος με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του, και εχει την άλλη που τρέχει από πίσω του τη Ζωή. Ρούτσι τον λένε; Αυτή (η Κωνσταντοπούλου) εκμεταλλεύεται τον θρήνο, τη θλίψη και τον πόνο των ανθρώπων. Ως Έλληνας πολίτης δε δέχομαι να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες και να βλέπουν αυτό το χάλι. Στεναχωρηθήκαμε, κλάψαμε, να τιμωρηθούν φυσικά οι υπεύθυνοι, γιατί υπάρχουν υπεύθυνοι", είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου:

