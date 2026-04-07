Οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης στη σκιά των αποκαλύψεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Να αλλάξει την ατζέντα επιχειρεί η κυβέρνηση, που δέχεται το σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης για τις αποκαλύψεις.

Να αλλάξει την ατζέντα επιχειρεί η κυβέρνηση, που δέχεται το σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης για τις αποκαλύψεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό ξεδιπλώνονται κινήσεις σε διαφορετικά επίπεδα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εισηγείται το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, με αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο υπουργικό συμβούλιο. Η αναφορά αυτή πυροδότησε έντονες συζητήσεις και μία σειρά από κρίσιμα ερωτήματα ζητούν απάντηση για το πως θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο, ενώ δεδομένο είναι πως δεν πρόκειται να μπει σε ισχύ στις επόμενες κάλπες.

Με βάση μάλιστα τις πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης φαίνεται πως η πρόταση- που θα ενταχθεί στη ευρύτερη συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση-κάθε άλλο παρά εύκολο είναι να περπατήσει. Υπενθυμίζεται πως αυτή η Βουλή είναι ή προτείνουσα άρα θα πρέπει να συγκεντρωθούν 180 θετικές ψήφοι για να περάσει η όποια αλλαγή με 151 «ναι» από την επόμενη. Διαφορετικά με 151 θετικές ψήφους σε αυτή τη Βουλή απαιτούνται τουλάχιστον 180 στην επόμενη, ενώ αν δεν συγκεντρωθούν οι απαιτούμενες ψήφοι δεν θα εφαρμοστεί καμία αλλαγή

Να επισημανθεί πως - με βάση την συγκεκριμένη πρόταση - για όσο διάστημα ο βουλευτής είναι υπουργός, δεν θα είναι βουλευτής και θα αντικαθίσταται από τον αντίστοιχο επιλαχόντα στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Αν γίνει ένας ανασχηματισμός και φύγει από τη θέση του υπουργού ή του υφυπουργού, θα επανέρχεται στη θέση του βουλευτή. Μάλιστα στο briefing ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε «για να προχωρήσει αυτή η πρόταση ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού των βουλευτών για να μην έχουμε στην πραγματικότητα αντί για 300, 350 συνολικά γραφεία». Σημείωσε πάντως πως όλα αυτά είναι υπό συζήτηση και δεν είναι αποφάσεις.

Ουσιαστικά σε μία περίοδο που η κυβέρνηση βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, επιχειρείται η επαναφορά ενός αφηγήματος μεταρρυθμίσεων (με την αντιπολίτευση να μιλά για επικοινωνιακά πυροτεχνήματα). Να σημειωθεί εδώ πως καθώς αναμένεται και η τρίτη δικογραφία στη Βουλή (την προηγούμενη εβδομάδα πήγαν δύο δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ) κάθε άλλο παρά εύκολο είναι για τους «γαλάζιους» να ανοίξουν την βεντάλια των θεμάτων που κυριαρχούν στη συζήτηση.

Πάντως ο πρωθυπουργός χθες μίλησε εκ νέου για κάλπες το 2027, θέλοντας να κλείσει τα σενάρια που έχουν φουντώσει τις τελευταίες ημέρες για έναν εκλογικό αιφνιδιασμό. Με την κυβέρνηση να καλείται να αντιμετωπίσει μία σειρά από δύσκολο θέματα (Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ) δεν αποτελεί βέβαια μυστικό πως έχουν πυκνώσει οι εισηγήσεις για πρόωρες κάλπες. Ωστόσο σε μία περίοδο που το κυβερνών κόμμα βρίσκεται υπό πίεση δεν έχει λόγο να επιταχύνει τις εξελίξεις, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν παραμένει ανοιχτό το «παράθυρο» του φθινοπώρου

Ποια σήματα εξέπεμψε ο Μητσοτάκης

Στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός σημείωσε πως ζητά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά την άρση της ασυλίας των βουλευτών, να προχωρήσει ταχύτατα σε όλες τις ανακριτικές ενέργειες και να αποφανθεί αν, σε πόσους και σε ποιους προτίθεται να ασκήσει διώξεις. Μάλιστα ένα κομμάτι της τοποθέτησης του ήταν με το βλέμμα στραμμένο στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, όπου επικρατεί βαρύ κλίμα.

Όπως είπε «τιμά τους βουλευτές μας η απόφασή τους να ζητήσουν την άρση της κοινοβουλευτικής τους προστασίας. Όμως, από την πρώτη επεξεργασία των στοιχείων είναι σαφές πως δεν έχουν όλες οι υποθέσεις την ίδια βαρύτητα. Ένα, όμως, είναι βέβαιο: κανείς από τους βουλευτές μας δεν δεν κατηγορείται ότι αποκόμισε οικονομικό όφελος».

Αναβρασμός στους βουλευτές

Το επόμενο διάστημα θα επιχειρηθεί να ηρεμήσουν τα… ταραγμένα γαλάζια νερά, καθώς δεν αποτελεί μυστικό πως επικρατεί αναβρασμός στους βουλευτές. Το κλίμα είναι βαρύ για το γεγονός πως εφαρμόζεται κοινό «μοντέλο» για όλους και δεν λαμβάνεται υπόψη τι ακριβώς περιλαμβάνουν οι διάλογοι που είναι στην δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο μεταξύ ήρθε και η χθεσινή πρόταση για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή που άναψε νέες… φωτιές στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Δεν είναι λίγοι οι «γαλάζιοι» που ανησυχούν πως ανάλογες κινήσεις θα εντείνουν τον ανταγωνισμό στις εκλογικές περιφέρειες και αναμένουν να δουν και πως θα εξελιχθεί η συζήτηση (με δεδομένο πως δεν θα υπάρξει αλλαγή στις επόμενες κάλπες).

Να σημειωθεί πως σήμερα συνεδριάζει η επιτροπή δεοντολογίας στη Βουλή και μετά το Πάσχα την τελική απόφαση για την άρση των ασυλιών, όσων αναφέρονται στην δικογραφία, θα πάρει η Ολομέλεια της Βουλής. Από την κυβέρνηση δεν πρόκειται να τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας για τις άρσεις ασυλίας, ενώ μένει να φανεί πως θα τοποθετηθούν οι βουλευτές στις συγκεκριμένες ψηφοφορίες (αν δηλαδή βουλευτές δεν θα ακολουθήσουν ενιαία στάση και θα ψηφίσουν κάποιες άρσεις ασυλίας αλλά όχι άλλες).

Επιχείρηση «καθημερινότητα»

Το επόμενο διάστημα από την κυβέρνηση θα επιχειρήσουν να ανοίξουν την βεντάλια των θεμάτων που κυριαρχούν στην πολιτική συζήτηση και να μην εγκλωβιστούν σε μια μονοθεματική ατζέντα. Χθες πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου μία ακόμα σύσκεψη για την πορεία των τιμών - καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αφήνει ήδη το αποτύπωμα στην οικονομία - και το επόμενο «ραντεβού» έχει δοθεί για την επόμενη Δευτέρα. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο πλαίσιο εκδήλωσης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας».

Πάντως το pressing της αντιπολίτευσης θα συνεχιστεί και για παράδειγμα στις 16 του μήνα θα πραγματοποιηθεί η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση που έχει ζητήσει ο Ν. Ανδρουλάκης για το κράτος δικαίου.

Πηγή: ethnos.gr