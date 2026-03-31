Βουλή: Αναβάλλεται η προ ημερησίας συνεδρίαση για υποκλοπές και κράτος Δικαίου

Τη συζήτηση, που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Παρασκευή (03/04) έχει αιτηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Για τις 17 Απριλίου αναβάλλεται η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, τη λειτουργία των θεσμών και τη συνολική εικόνα του κοινοβουλευτισμού στη χώρα. Η συζήτηση, επρόκειτο να διεξαχθή την Παρασκευή (03/04), σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Διάσκεψης των Προέδρων.

Η απόφαση για την αναβολή της συνεδρίασης ελήφθη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την Τρίτη (31/03).

Τη συζήτηση για το κράτος δικαίου και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών, είχε ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Πηγή: ethnos.gr