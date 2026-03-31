Το σενάριο για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο και ο εκνευρισμός του Μαξίμου με την Καθημερινή

Εκνευρισμό, πολύ εκνευρισμό, προκάλεσε στο Μαξίμου η ανακίνηση της σεναριολογίας για πρόωρες εκλογές, για την οποία σας ενημέρωσα και εγώ χτες.

Το γεγονός, δε, πως τις συγκεκριμένες εισηγήσεις τις αναπαρήγαγε η «ναυαρχίδα του αστικού Τύπου», η Καθημερινή, βάρεσε πολλές καμπάνες για το ποιοι εντός και εκτός Νέας Δημοκρατίας μιλούν για την ανάγκη πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Από το περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη μου μετέφεραν πως επικράτησε κλίμα οργής και αγανάκτησης στους τέσσερις τοίχους του πρωθυπουργικού γραφείου, με αποτέλεσμα να βγουν χτες «διαρροές» πως το σενάριο απορρίπτεται και διαψεύδεται οριζοντίως και καθέτως.

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