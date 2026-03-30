Ο τουρίστας των κομμάτων και ο Τσίπρας με τους μητροπολίτες

Οι ειρωνείες για τον Νικόλα Φαραντούρη έχουν σπάσει κάθε κοντέρ, καθώς η εμφάνισή του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε μειδιάματα και... υπενθυμίσεις.

Το παρασκήνιο βοά για την ευκολία με την οποία ο ευρωβουλευτής μετακινείται από το ένα στρατόπεδο στο άλλο, αφού ξεκίνησε ως έμπιστος του Τσίπρα, έγινε ο «κηπουρός» του Κασσελάκη, φλέρταρε με την νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και στήριξε για λίγο τον Φάμελλο, ενώ ακούστηκε μέχρι και για αντιπρόεδρος στο υπό ίδρυση κόμμα της Καρυστιανού.

Μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, η φωτογραφία του να αγκαλιάζει τον Ανδρουλάκη -με πολλούς να ορκίζονται ότι τον αποκαλούσε «Προεδράρα»- ήταν το κερασάκι στην τούρτα μιας πορείας που θυμίζει περισσότερο GPS που έχει χάσει το σήμα του.

Μου μεταφέρουν, πάντως, ότι οι παλιοί ΠΑΣΟΚοι, που έχουν δει πολλά τα μάτια τους, σχολίαζαν δηκτικά πως ο Φαραντούρης δεν ψάχνει κόμμα, αλλά «σανίδα σωτηρίας». Μαθαίνω ότι ακόμη και στελέχη που πρόσκεινται στον Ανδρουλάκη τον αντιμετώπισαν με δόση καχυποψίας

Διαβάστε περισσότερα στο XRAY του ethnos.gr