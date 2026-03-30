Ο Τσίπρας και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα

Οι επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού μετά και τις εξελίξεις στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Τι δήλωσε στην εκδήλωση στην Λαμία.

«Στο ραντεβού με την Ιστορία, δεν πρέπει να πας ούτε νωρίς, ούτε αργά»!

Αυτή είναι η μόνη – και όχι ιδιαίτερα… διαφωτιστική- δημόσια αναφορά του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τον χρόνο που θα ανακοινώσει την δημιουργία πολιτικού φορέα. Έγινε στις 6 Μαρτίου σε εκδήλωση πολιτών στην Θεσσαλονίκη για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Στην χθεσινή παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Λαμία ο πρώην πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει αντίπαλο. Αναζωπυρώνοντας τα σχετικά σενάρια.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας «στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η ΝΔ και ο κος Μητσοτάκης να έχουν αντίπαλο. Και ας είναι όλοι βέβαιοι ότι θα έχουν αντίπαλο. Μια ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη. Μια ισχυρή Αριστερά. Ικανή να εμπνεύσει, να ενώσει, να καταθέσει εντιμότητα, αγωνιστικότητα, νέα πρόσωπα και ιδέες. Αλλά και εμπειρία διακυβέρνησης».

Διαφορετικός χρόνος

Πρόκειται για μία δήλωση με περιεχόμενο ανάλογο των εξαγγελιών του στις 3 Δεκεμβρίου του 2025. Τότε που από το Θέατρο Παλλάς επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να πρωταγωνιστήσει στις πολιτικές εξελίξεις. Όμως πλέον οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα, αποκτούν νέα βαρύτητα και αίσθηση αμεσότητας κυρίως επειδή γίνονται σε διαφορετικό πολιτικό χρόνο και αντικειμενικές συνθήκες.

Τέσσερις μήνες αργότερα ο πρώην πρωθυπουργός, φαίνεται να έχει ήδη «ενσωματώσει» στην σκέψη και τον σχεδιασμό του την απόκριση των πολιτών. Στοιχείο το οποίο, από τον Οκτώβριο που παραιτήθηκε από την βουλευτική έδρα, έχει επισημάνει πως θεωρεί αποφασιστικής σημασίας για τις «παραπέρα» κινήσεις του.

Επίσης από την αρχή του 2026 το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου «Αλέξης Τσίπρας» έχει δημοσιοποιήσει σειρά επεξεργασιών σε σημαντικά πεδία. Διαμορφώνοντας πολιτικές θέσεις που ουσιαστικά συνιστούν προτάσεις διακυβέρνησης. Μάλιστα – όπως ανήγγειλε ο πρώην πρωθυπουργός το Σάββατο το βράδυ από την Λαμία – σύντομα θα υπάρξει μία συνολική πρόταση για την αντιμετώπιση του Νο 1 προβλήματος που θέτουν οι πολίτες: Αυτό της ακρίβειας.

Ένα τρίτο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι πως από τον Ιανουάριο μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εσωτερικές διεργασίες όλων των κομμάτων του χώρου της Κεντροαριστεράς (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά). Δίχως καμία εξ’ αυτών να φαίνεται πως έχει δημιουργήσει συνθήκες ανατροπής του τοπίου που επικρατεί στον ευρύτερο χώρο.

Στο επίκεντρο

Μάλιστα στο σύνολό τους οι διεργασίες αυτές, είτε ευθέως, είτε πλαγίως σε σημαντικό βαθμό καθορίστηκαν με βάση το πώς θα συμπεριφερθούν απέναντι στις αναμενόμενες πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα.

Αυτό ήταν το στοιχείο με βάση το οποίο διαμορφώθηκαν πολώσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, έστω και η Κ.Ε του κόμματος κατέληξε σε έναν «συμβιβασμό της αναμονής».

Στην Νέα Αριστερά η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση αναμφίβολα σχετίζεται με την «άτυπη διάσπαση» του κόμματος σχετικά με το ζήτημα των πολιτικών συμμαχιών.

Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ είναι εμφανές ότι ένα σημαντικό τμήμα του στελεχιακού του δυναμικού «έχει το βλέμμα» στις εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς, άρα αντικειμενικά στον Αλέξη Τσίπρα.

Η εκτίμηση πάντως του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με το ότι καμία από τις υφιστάμενες δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο κοινωνικό αίτημα για αλλαγή κυβέρνησης παραμένει. Μάλιστα φαίνεται να είναι ενισχυμένη το τελευταίο διάστημα.

Ενδεικτική π.χ ήταν η αυθόρμητη αναφορά του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, κατά την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Λαμία. Εκεί όπου απόρησε με το γεγονός ότι ακόμη στο εσωτερικό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπάρχει… συζήτηση για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με την Ν.Δ. «Σήμερα!» είπε και τόνισε τον χρονικό προσδιορισμό ο Αλέξης Τσίπρας. Αφού νωρίτερα είχε τονίσει ότι ο κάτοικος του Μεγάρου Μαξίμου δύσκολα θα αποφύγει την κακουργηματική δίωξη για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Στην ίδια ομιλία ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε συνολικά την πεποίθησή του πως τα υφιστάμενα κόμματα του κέντρου και της αριστεράς είναι ανεπαρκή. Φθάνοντας μάλιστα στο σημείο να μιλήσει για «πολιτικό εκφυλισμό». Χρησιμοποίησε μάλιστα εκφράσεις που «κουμπώνουν» με συγκεκριμένες εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος στα κόμματα αυτά: «Μικροκομματικοί υπολογισμοί, μεγαλόστομες και εκτός πραγματικότητας διακηρύξεις νίκης, ανέφικτες προτάσεις συγκολλήσεων» όπως και «μετακινήσεις με τη βουλευτική έδρα υπό μάλης, αντιφατικές δηλώσεις, εξουθένωση αξιακή και ιδεολογική».

Οι κινήσεις που θα γίνουν

Όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα περίπου στις 20 Απριλίου αναμένεται να έχει στα χέρια του ένα σημαντικό κείμενο από το Ινστιτούτο του. Πρόκειται για το πόρισμα σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας του οποίου η επιμέλεια γίνεται με την συνεργασία πολλών αλλά την συνολική του Γιώργου Σιακαντάρη.

Το κείμενο αυτό αναμένεται να αξιοποιηθεί στο άμεσο μέλλον ως μια βάση πολιτικής σύμπλευσης προοδευτικών, δημοκρατικών και αριστερών πολιτών αλλά και πολιτικών προσωπικοτήτων. Πράγμα που πολλοί θεωρούν ως το σημείο αντίστροφής μέτρησης για την ανακοίνωσή ενός πολιτικού φορέα.

Αυτά ενώ την ερχόμενη Πέμπτη με ενδιαφέρον αναμένεται η τηλεοπτική συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1. Εκεί όπου πιθανότατα θα αναφερθεί όχι μόνον στη προοπτική δημιουργίας πολιτικού σχηματισμού αλλά και για την φράση σχετικά με την «αριστερά με νέα πρόσωπα» που χρησιμοποίησε στην ομιλία του στην Λαμία.

Πηγή: news247.gr