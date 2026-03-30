Οριστικό «όχι» του Μαξίμου σε άμεσες εκλογές – Τι μπορεί να αλλάξει την απόφαση Μητσοτάκη

Ο Κ. Μητσοτάκης έκλεισε κάθε χαραμάδα για άμεση προσφυγή στις κάλπες. Και για να μη μείνει καμία αμφιβολία περί αυτού, το ξεκαθάρισε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε σε συνέντευξή του το Σάββατο, ότι ο πρωθυπουργός αρνείται ακόμα και να συζητήσει τα σενάρια αυτά και ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Κυβερνητικά στελέχη και συνομιλητές του πρωθυπουργού επιβεβαιώνουν ότι το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου και τη δημοσκοπική άνοδο της ΝΔ, υπήρξαν επίμονες εισηγήσεις προς το Μέγαρο Μαξίμου για πρόωρες εκλογές, ακόμα και αμέσως μετά το Πάσχα, τον Μάιο ή Ιούνιο. Το βασικό σκεπτικό που προέκριναν ήταν ότι τυχόν άμεση προσφυγή στις κάλπες, θα απέτρεπε την επιτάχυνση της κυβερνητικής φθοράς, η οποία ήδη υπάρχει, παρά τον πολυκερματισμό των δυνάμεων της αντιπολίτευσης.

Επιπρόσθετα, θα προλάβαινε μία πιθανή, σοβαρή πληθωριστική κρίση, λόγω του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με άγνωστο ορίζοντα τερματισμού των επιχειρήσεων, αλλά και πιθανές σοβαρές συνέπειες από τις ανοικτές υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.

Το τελευταίο, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι το μόνο που θα μπορούσε να μεταβάλει τον σχεδιασμό του πρωθυπουργού, στην περίπτωση που υπάρξουν σημαντικές αποκαλύψεις που θα «ακουμπούν» την κυβέρνηση και δεν θα επιτρέπουν την ομαλή διαχείριση του κυβερνητικού έργου.

Τα δύο σενάρια

Σε αντίθεση με όσους θεωρούν τη συνέχιση του πολέμου ως σημαντικό λόγο για επίσπευση των εκλογών, ο Κ. Μητσοτάκης θεωρεί τις συνέπειες της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ως διαχειρίσιμες. Είτε τελειώσει σχετικά άμεσα, δηλαδή μέσα στο επόμενο δίμηνο, είτε συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στο πρώτο σενάριο, η εκτίμηση που υπάρχει στο κυβερνητικό επιτελείο και το ΥΠΟΙΚ είναι ότι η οικονομία διαθέτει τις αναγκαίες εφεδρείες για τη στήριξη της κοινωνίας, οπότε τα προβλήματα θα είναι βραχυπρόθεσμα και θα αντιμετωπιστούν τους επόμενους μήνες.

Στο δε δυσοίωνο σενάριο, της συνέχισης των πολεμικών επιχειρήσεων επί μακρόν, στο Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι η Ε.Ε. θα οδηγηθεί στη λήψη μέτρων, αντίστοιχων με αυτά που πήρε κατά την πανδημία του κορονοϊού, με ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής και νέα «πακέτα» στήριξης των εθνικών οικονομιών των κρατών μελών. Μία εξέλιξη, που αν επιβεβαιωθεί, θα προσφέρει μία σημαντική ανάσα στην κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να λέει «όχι» σε «τυχοδιωκτικές κινήσεις» και συνεχίζει να επενδύει στη σταθερότητα της χώρας, η οποία θα αποτελεί και το βασικό δίλημμα που θα θέσει στους ψηφοφόρους όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Την άνοιξη του 2027, ή λίγους μήνες νωρίτερα, αν μέχρι τότε, το κυβερνητικό επιτελείο κρίνει ότι θα υπάρξει ασφαλής «διάδρομος» για εκλογές μετά τη ΔΕΘ.

Σενάριο, που πάντως, μέχρι στιγμής, επίσης απορρίπτει το Μέγαρο Μαξίμου. Εκτός απροόπτου, πάντα…

Πηγή: ieidiseis.gr