Το βίντεο του Ανδρουλάκη στο TikTok: Οι καφέδες, το γιουβέτσι της μαμάς και το Chase the sun

Ένα διαφορετικό βίντεο δημοσίευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο TikTok, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ξεκλέβει λίγο χρόνο για να απαντήσει σε ερωτήσεις νεαρών συνέδρων.

Στην ερώτηση πόσους καφέδες είχε πιει την ημέρα του συνεδρίου, απάντησε πως «κάθε μέρα πίνω πολλούς καφέδες», ενώ στο δίλημμα «σκαρπίνια ή sneakers» έδειξε ότι προτιμά τα σκαρπίνια.

Ερωτηθείς αν προτιμά scroll στο TikTok ή ενημέρωση από ειδησεογραφικά σάιτ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε πως «σκρολάρει μεταξύ των σάιτ», ενώ για το emoji που χρησιμοποιεί στα WhatsApp groups του κόμματος έδειξε ένα προσωπικό avatar-emoji.

Ερωτηθείς για το τελευταίο μήνυμα που έστειλε, είπε, ήταν ένα «όχι», απαντώντας σε μήνυμα της μητέρας του, Πόπης, η οποία τον ρωτούσε αν ήθελε να του ετοιμάσει «λίγο ελαφρύ γιουβέτσι» για το μεσημέρι.

Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το «red flag» του στην πολιτική, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Το να μην είναι green flag». Στην ερώτηση τι ακολουθεί μετά την ομιλία, «βρώμικο ή ξεκούραση;», η απάντησή του ήταν «Δίαιτα».

Το βίντεο ολοκληρώνεται με την ερώτηση ποιον τίτλο θα είχε το ΠΑΣΟΚ αν ήταν playlist στο Spotify, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «Chase the sun».

Πηγή: ethnos.gr