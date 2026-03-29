Το βίντεο του Ανδρουλάκη στο TikTok: Οι καφέδες, το γιουβέτσι της μαμάς και το Chase the sun

Στην ερώτηση πόσους καφέδες είχε πιει την ημέρα του συνεδρίου, απάντησε πως «κάθε μέρα πίνω πολλούς καφέδες», ενώ στο δίλημμα «σκαρπίνια ή sneakers» έδειξε ότι προτιμά τα σκαρπίνια.
Ερωτηθείς αν προτιμά scroll στο TikTok ή ενημέρωση από ειδησεογραφικά σάιτ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε πως «σκρολάρει μεταξύ των σάιτ», ενώ για το emoji που χρησιμοποιεί στα WhatsApp groups του κόμματος έδειξε ένα προσωπικό avatar-emoji.
Ερωτηθείς για το τελευταίο μήνυμα που έστειλε, είπε, ήταν ένα «όχι», απαντώντας σε μήνυμα της μητέρας του, Πόπης, η οποία τον ρωτούσε αν ήθελε να του ετοιμάσει «λίγο ελαφρύ γιουβέτσι» για το μεσημέρι.
Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το «red flag» του στην πολιτική, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Το να μην είναι green flag». Στην ερώτηση τι ακολουθεί μετά την ομιλία, «βρώμικο ή ξεκούραση;», η απάντησή του ήταν «Δίαιτα».
Το βίντεο ολοκληρώνεται με την ερώτηση ποιον τίτλο θα είχε το ΠΑΣΟΚ αν ήταν playlist στο Spotify, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «Chase the sun».
Πηγή: ethnos.gr