Οι 10 γαλάζιοι βουλευτές στην νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το απαγορευτικό για εκλογές

Όλα αυτά βέβαια αφορούν το τι θα συμβεί σε περίπου έναν χρόνο από σήμερα. Τώρα άμεσα, η κυβέρνηση και η ΝΔ έχουν να αντιμετωπίσουν κάτι άλλο, την νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιμένουν πολλοί να μεταβιβαστεί στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Και αξίζει να σας πω πως δεν είναι λίγοι οι βουλευτές της συμπολίτευσης, που φοβούνται μήπως δουν και το όνομά τους στην δικογραφία. Οι φήμες που κυκλοφορούν άλλωστε μιλούν για 10 βουλευτές της ΝΔ, για τους οποίους η Εισαγγελία μπορεί να ζητήσει άρση της ασυλίας τους...

Ποιοι είναι όμως αυτοί οι 10 βουλευτές; Ακούω πολλά και θα προσπαθήσω να σας τους περιγράψω.

Αυτοί οι γαλάζιοι που φέρονται να συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, εκλέγονται σε περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας.

Ο ένας εξ αυτών κατέχει σοβαρό αξίωμα στη ΝΔ. Επίσης οι μισοί θήτευσαν και σε υπουργικές θέσεις, ενώ ένας εξ αυτών κρατούσε στα χέρια του ένα από τα σημαντικότερα υπουργικά χαρτοφυλάκια της κυβέρνησης.

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