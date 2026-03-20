Μητσοτάκης: «Αν δουλεύεις στην εστίαση αυτό το βίντεο σε αφορά» (vid)

«Αυξήσεις στους μισθούς» του επισιτισμού φέρνει η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Εάν δουλεύεις στην εστίαση, αυτό το βίντεο σε αφορά. Κι αν δεν δουλεύεις στείλε το σε κάποιον φίλο ή φίλη που δουλεύει» αναφέρει στην αρχή.

«Υπογράφηκε νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον επισιτισμό. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια: Αυξήσεις στους μισθούς» σημειώνει.

Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός τονίζει πως «Μιλάμε για αυξήσεις από 6% έως 25% πάνω στον κατώτατο μισθό», ενώ στη συνέχεια συμπληρώνει πως «πλέον ο κατώτατος μισθός στην εστίαση διαμορφώνεται: Από 930 ευρώ έως 1.100 ευρώ + επιδόματα, όπως 10% για εποχιακή εργασία και έως 15% για τουριστική εκπαίδευση».

Πηγή: ethnos.gr