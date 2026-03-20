Η κοροϊδία του Άδωνι σε ζωντανή μετάδοση με τα διαθέσιμα ραντεβού Ιουνίου

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει πρωταγωνιστήσει σε ουκ ολίγα τραγελαφικά γεγονότα τις τελευταίες ημέρες.

Είτε αυτά αφορούσαν τα κρακεράκια που έτρωγε στα υπουργικά έδρανα είτε το «αδιάφορο γεγονός» της υποκλοπής των συνομιλιών του. Χτες όμως πέτυχε νέο ρεκόρ. Προσπάθησε να κοροϊδέψει το τηλεοπτικό κοινό μπροστά στα μάτια του.

Στο Mega είχαν βγάλει κάποιες καταγγελίες για την γραμμή 1566 και το MyHealthApp με το οποίο κλείνεις ραντεβού σε νοσοκομεία. Μια ασθενής μάλιστα κατήγγειλε πως τα μόνα διαθέσιμα ραντεβού σε γαστρεντορολόγο στο Κωνσταντοπούλειο νοσοκομείο είναι μετά από μήνες.

Βγήκε λοιπόν ο υπουργός και έδειξε το κινητό του στην κάμερα λέγοντας πως διαθέσιμα ραντεβού «υπάρχουν και σήμερα», δηλαδή στις 19 Μαρτίου. Έλα όμως που στην οθόνη το φαινόταν ότι το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού ήταν τον επόμενο Ιούνιο! Τέτοια κοροϊδία...