Εκτός ελέγχου η κόντρα Λυμπερόπουλου - Κυρανάκη: «Ντροπή σου» - «Σε ξέρει όλη η πιάτσα»

Επεισοδιακή αποδείχθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με θέμα το σχέδιο νόμου του μεταξύ του υπουργείου Μεταφορών, με την κόντρα μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του προέδρου του ΣΑΤΑ, Θύμιου Λυμπερόπουλου, να βγαίνει εκτός ελέγχου.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης κατηγόρησε τον Θύμιο Λυμπερόπουλο ότι στηρίζει τα συμφέροντα των εισαγωγέων αυτοκινήτων καύσης, τον μαντράδων και των επιχειρήσεων μεταχειρισμένων ταξί. Ο αναπληρωτής υπουργός έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει τον συνδικαλιστή οδηγό ότι, μέσω των επιχειρημάτων του, ταυτίζεται με τα συμφέροντα της αμερικανικής εταιρείας LIFT.

Οι ισχυρισμοί Κυρανάκη εξόργισαν τον κ. Λυμπερόπουλο που άρχισε να φωνάζει και αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας από την αίθουσα. Φεύγοντας, πλησίασε το έδρανο όπου καθόταν ο κ. Κυρανάκης και, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, άρχισε να του φωνάζει, «ντροπή σου, θα δεις τι θα πάθεις». Ο υπουργός φέρεται να απάντησε εκτός μικροφώνου, «είσαι απαράδεκτος, πάλι με απειλείς;».

Ενδεικτικοί της έντασης που επικράτησε, είναι οι διάλογοι που έχουν καταγραφεί.

Κυρανάκης: Εγώ δεν εκπροσωπώ τα συμφέροντα κανενός κύριε Λυμπερόπουλε. Εσείς, η ΣΑΤΑ, είχε πλήρη ταύτιση με την αμερικανική πολυεθνική εταιρεία Lyft, υπήρξε πλήρης ταύτιση απόψεων. Οι οδηγοί ταξί έχουν δικαίωμα να εργάζονται όπως και οι υπάλληλοί σας που τους βάζετε να πληρώνουν μίσθωμα στους ιδιοκτήτες.

Λυμπερόπουλος: Μην πάτε αλλού τη συζήτηση.

Κυρανάκης: Ξέρω πολύ καλά πως λειτουργείτε, αποδείξατε πως εξυπηρετείτε τα συμφέροντα των μαντράδων και των εισαγωγέων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης, όχι των οδηγών ταξί.

Λυμπερόπουλος: Αυτό είναι η Ομάδα Αλήθειας! Είστε υβριστής.

Κυρανάκης: Εκπροσωπείτε αδειούχους, όχι τους οδηγούς που είναι στο τιμόνι και αγωνίζονται για να σας δώσουν μίσθωμα.

Λυμπερόπουλος: Μαζέψτε τον λίγο, υβρίζει. Μιλάει για μαντράδες.

Κυρανάκης: Συμφέροντα αυτών εκπροσωπείτε. Το ξέρει όλοι η πιάτσα. Εκπροσωπείτε συμφέροντα μαντράδων, εισαγωγέων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης, των επιχειρήσεων μεταχειρισμένων ταξί και σίγουρα όχι του απλού οδηγού ταξί. Είναι πεντακάθαρο αυτό, υπήρξε ταύτιση με την εταιρεία Lyft.

Λυμπερόπουλος: Εκπροσωπούμε 30.000 οικογένειες, όχι τους μαντράδες. Αποχωρούμε και θα τα πούμε.

Κυρανάκης: Τι είναι αυτό;

Λυμπερόπουλος: Ντροπή σου… (Δεν ακούγεται)

Κυρανάκης: Πάλι με απειλείς;

Μαρκόπουλος: Τι είναι αυτά τα πράγματα; Πιο ήρεμα…

Λυμπερόπουλος: Για τους ταξιτζήδες, όχι τους μαντράδες εργαζόμαστε.

Βασιλειάδης: Να αποχωρήσετε άμεσα.

Πηγή: ethnos.gr