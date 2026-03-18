Η ακρίβεια που μεταδίδεται παντού και η άγρια κόντρα μεταξύ Δούκα και Χριστοδουλάκη

Αυξήσεις στις τιμές ακόμα και εκεί που δεν το περιμένεις προκαλεί ή θα προκαλέσει το επόμενο διάστημα ο πόλεμος που διεξάγουν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Εκτός από τα καύσιμα, που εκτοξεύουν το κόστος μετακίνησης και παραγωγής, σειρά θα έχει ο τομέας των υλικών των κατασκευών, όπου αναμένεται να σημειωθούν αυξήσεις ακόμα και μεταξύ 10 και 20%, ενώ την ίδια αύξηση αναμένεται να έχει το συνολικό κόστος κατασκευής κατοικιών, με ό,τι σημαίνει αυτό για την αγορά ακινήτων, είτε νεόδμητων είτε ανακαινισμένων.

Επίσης ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται διψήφιες αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων, καθώς στις περιοχές του Κόλπου παράγεται το 1/3 των λιπασμάτων και διέρχονται από τά Στενά του Ορμούζ.

Υπάρχουν λοιπόν φόβοι πως στα διάφορα χρηματιστήρια υλών στις αρχές Απριλίου θα σημειωθεί ντελίριο αυξήσεων, με αποτέλεσμα η ακρίβεια στην Ευρώπη και την Ελλάδα να χτυπήσει «κόκκινο».

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