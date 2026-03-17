Ποιους «δείχνει» ο Παναγόπουλος ως δημιουργούς της υπόθεσης και τα εκατομμύρια που σφυρίζουν πάνω από το κεφάλι μας

«Σφυρίζουν» πάνω από το κεφάλι μας τα εκατομμύρια και προκαλούν ζάλη τα όσα αποκαλύπτονται για τον Γιάννη Παναγόπουλο, την Άννα Στρατινάκη και τον σύζυγό της Ανδρέα Γεωργίου.

Σύμφωνα με νέα δικογραφία που σχηματίστηκε από τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ το διάστημα 2020-2025 δεν είχε δηλώσει εισοδήματα 3,2 εκατ ευρώ, ενώ η πρώην γ.γ. του υπουργείου Εργασίας και ο σύζυγός της δεν είχαν δηλώσει 1,3 εκατ. ευρώ και περίπου 800 χιλιάδες αντίστοιχα.

Τα ύψη των ποσών που δεν δηλώθηκαν είναι τόσο μεγάλα που οι κατηγορίες αναμένεται να λάβουν το χαρακτήρα κακουργήματος. Και αναρωτιέμαι, πώς γίνεται να έβγαλαν τόσο πολλά λεφτά οι συγκεκριμένοι;

Γιατί εξ όσων γνωρίζουμε ούτε οι τραπεζικοί υπάλληλοι ούτε οι δημόσιοι υπάλληλοι βγάζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο...

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