Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα λιμάνι σταθερότητας μέσα σε εξαιρετικά ρευστό διεθνές περιβάλλον»

Η Ελλάδα είναι λιμάνι σταθερότητας μέσα στο εξαιρετικά ρευστό διεθνές περιβάλλον που διαμορφώνεται είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Αναπτυξιακός Νόμος, Στρατηγικές Επενδύσεις: Συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό με προτεραιότητες τη βιομηχανία και την καινοτομία».

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο εξαιρετικά ρευστό διεθνές περιβάλλον και όπως είπε «επιτείνεται η οικονομική αβεβαιότητα κάτι που επηρεάζει το κόστος ενέργειας τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Η Ελλάδα συναντιέται με αυτή τη συγκυρία έχοντας καταφέρει να θεωρείται λιμάνι σταθερότητα και ομαλότητας με ρυθμό ανάπτυξης πάνω από της Ευρωζώνης», ανέφερε.

«Η Ελλάδα αποκτά νέα εργαλεία άμυνας με αναπτυξιακά αντίβαρα», είπε προσθέτοντας ότι ήρθε η ώρα να σταθούμε στις τιμές ενέργειας. «Όλα αυτά τα χρόνια στηρίξαμε τα νοικοκυριά, τους αγρότες και ήρθε η ώρα να σταθούμε στην ενεργοβόρο βιομηχανία. Έχουμε πλέον καταλήξει για τη στήριξη της βιομηχανίας και οι ανακοινώσεις θα γίνουν μεσα στις επόμενες 15 ημέρες», σημείωσε.

«Είναι σημαντικό η ΕΕ να είναι προετοιμασμένη η κρίση να διαρκέσει περισσότερο και πρέπει να αφομοιώσουμε την κρίση του '22 για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά» σημείωσε. «Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα παρατείνουμε πέραν του τριμήνου», πρόσθεσε.

«Μέσα σε αυτή την τρικυμία η Ελλάδα απαντά με την άγκυρα της σιγουριάς που εξασφαλίζει η εσωτερική σταθερότητα και η ανάπτυξη μέσω των επενδύσεων. Είναι στοίχημα πολιτικό και επίκαιρο που είμαι σίγουρος ότι θα το κερδίσουμε», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Πηγή: cnn.gr