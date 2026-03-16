Άδωνις Γεωργιάδης για Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο: «Τον τιμώ γιατί έδωσε μάχη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ»

Για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από τo ΠΑΣΟΚ μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η πολιτική για να έχει αξία και ουσία πρέπει να έχει ένα μίνιμουμ ήθους. Έχω μεγάλη ευαισθησία για όλους εκείνους που έδωσαν μάχη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Ένα από τα πρόσωπα που τιμώ γιατί εκείνη την περίοδο της μάχης έμειναν όρθια είναι ο κ. Κωνσταντινόπουλος», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Παναγιώτη Δουδωνή, χαρακτηρίζοντας «απρέπεια» τις δηλώσεις του για τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ενώ είναι νεότερος από αυτόν. «Οι χθεσινοί δεν μπορούν να "πουλάνε μούρη" στους παλιούς, πρέπει να έχουν μία συστολή», είπε.

Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την στάση της Ελλάδας ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως «ο Μητσοτάκης με την κίνηση να φέρει τις φρεγάτες έχει καταφέρει να γίνει μία κοινή αμυντική στρατηγική της Ευρώπης, προκαλώντας ένα ντόμινο πραγμάτων, ζούμε ιστορικές στιγμές και χρειαζόμαστε πολιτική σταθερότητα».

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης μίλησε και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

«Δεν μπορεί να κυβερνήσει την χώρα, θέλει να συγκυβερνήσει με Κωνσταντοπούλου και Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την υπόθεση των υποκλοπών ο Υπουργός Υγείας ανέφερε πως «όποιος κάνει την δική μου τη δουλειά και θεωρεί ότι δεν παρακολουθείται το τηλέφωνό του κάνει λάθος δουλειά. Είναι ένα αδιάφορο θέμα. Δεν υπήρξε παράνομη κρατική εμπλοκή».

Πηγή: iefimerida.gr