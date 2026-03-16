Η επίθεση των Ουκρανών σε ελληνικό πλοίο και το κόμμα Τσίπρα που έχει ήδη προβλήματα

Από αλλού το περίμενε κι από αλλού το βρήκε η κυβέρνηση. Αναφέρομαι στο πλοίο υπό ελληνική σημαία, που χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα.

Το πλοίο που είχε 24 άτομα πλήρωμα εκ των οποίων οι 10 Έλληνες, είχε ναυλωθεί από τη Chevron και είχε ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, χτυπήθηκε 14 ναυτικά μίλια ανοιχτά από το Νοβοροσίσκ και όπως όλα δείχνουν, η επίθεση έγινε από ουκρανικές δυνάμεις.

Ο Βασίλης Κικίλιας εκτίμησε πως «το χτύπημα αυτό είναι στα πλαίσια της πίεσης την οποία βάζουν χώρες στην περιοχή, και σχετίζεται ίσως και με τις αποφάσεις που πάρθηκαν να επιτραπεί μερικώς στο ρωσικό πετρέλαιο η διακίνηση του για ένα μήνα».

Ο υπουργός Ναυτιλίας ενημέρωσε σχετικά τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ όπως έγινε γνωστό δεν επρόκειτο να φορτώσει ρώσικο, αλλά καζάκικο πετρέλαιο.

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