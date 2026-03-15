ΠΑΣΟΚ: Πάνω από 150.000 μέλη στις κάλπες - Ουρές και παράταση της ψηφοφορίας

Μήνυμα ενότητας από τα μέλη του κόμματος στην κάλπη για την εκλογή αντιπροσώπων στο προσεχές Συνέδριο

Συνεχίζεται η προσέλευση στα κατά τόπους εκλογικά τμήματα όπου διεξάγεται η ψηφοφορία για την εκλογή αντιπροσώπων στο προσεχές Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι με βάση την αξιολόγηση των δεδομένων από τις εφορευτικές επιτροπές εκτιμάται ότι η συμμετοχή θα υπερβεί τις 150.000 ψηφοφόρους.

Στα κεντρικά του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η εικόνα της υψηλής συμμετοχής δίνει θετικό μήνυμα ενότητας και δυναμικής της παράταξης. Συνεκτιμώντας τα δεδομένα από την ψηφοφορία ως τώρα, προβλέπεται ότι θα ψηφίσουν πάνω από 150.000 μέλη του κόμματος. Υπενθυμίζεται ότι σε αντίστοιχη εσωτερική διαδικασία προ μηνών στη Νέα Δημοκρατία είχαν προσέλθει 122.000 μέλη να ψηφίσουν.

Ουρές μέχρι το απόγευμα

Οι εικόνες του Orange Press Agency δείχνουν ουρές σε Χαριλάου Τρικούπη και στο Περιστέρι και το απόγευμα. Να σημειωθεί ότι στο Περιστέρι η προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη που φάνηκε ότι οι δύο κάλπες που είχαν στηθεί δεν ήταν αρκετές, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές και να υπάρχουν καθυστερήσεις και μικρές εντάσεις ανάμεσα σε φίλους του ΠΑΣΟΚ. Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, με τη βοήθεια νέων εθελοντών η κατάσταση εξομαλύνθηκε.

Σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕΚΑΠ, λόγω της αυξημένης προσέλευσης παρατείνεται η εκλογική διαδικασία ανάδειξης συνέδρων ως τις 20:00.

Δούκας: «Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για την υπέρβαση»

Στη Χαριλάου Τρικούπη ψήφισε ο Χάρης Δούκας για τη διαδικασία ανάδειξης συνέδρων για το 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Δούκας σημείωσε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η μεγάλη συμμετοχή και υπογράμμισε ότι η σημερινή ημέρα «είναι το πρώτο βήμα για την υπέρβαση και τη νίκη στις επόμενες εκλογές, αρκεί να το πιστέψουμε».

Ανδρουλάκης: «Η αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας»

Στο Περιστέρι βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος. Η προσέλευση των πολιτών στο συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές.

Ο κ. Ανδρουλάκης παρέμεινε για αρκετή ώρα στον χώρο, συνομιλώντας με μέλη και φίλους της παράταξης που περίμεναν να ψηφίσουν, ενώ αντάλλαξε χειραψίες και δέχθηκε ευχές. Βγαίνοντας από το εκλογικό κέντρο, προχώρησε σε μια εφ’ όλης της ύλης δήλωση, καλώντας σε ευρεία συσπείρωση για την επίτευξη πολιτικής αλλαγής.

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Θέλω να ευχαριστήσω τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ, που σήμερα με την παρουσία τους έστειλαν μήνυμα ενότητας και προοπτικής της δημοκρατικής παράταξης. Μαζί θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τις εθνικές εκλογές για την πολιτική αλλαγή. Αγώνα με αισιοδοξία, με δυναμισμό και πάνω απ' όλα με αξιοπρέπεια.

Καλώ όμως και κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, ό,τι επιλογή και αν έκαναν στις τελευταίες εθνικές εκλογές, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια Ελλάδα με κοινωνική δικαιοσύνη, με λιγότερες ανισότητες, με ισχυρότερο κράτος δικαίου και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Αυτή η αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η πολιτική της περιφρόνησε τους αγώνες, τις θυσίες των πολιτών τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Διότι οι πολιτικές τους έφεραν περισσότερες ανισότητες, μεγαλύτερη ακρίβεια στα τρόφιμα, στη στέγαση και αποδυνάμωσαν τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία. Γιατί οι επιλογές τους δημιούργησαν πυρήνες διαφθοράς, αναξιοκρατίας, αδιαφάνειας σε πολλά σημεία του κράτους.

Γι' αυτό είναι σημαντικό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Γιατί μαζί μπορούμε να κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε».

Πηγή: ethnos.gr