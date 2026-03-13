Η μισή κυβέρνηση στην εκδήλωση του Βλάση

Πάνω από 70 υπουργοί και βουλευτές έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση του Κώστα Βλάση. Μεταξύ αυτών και οι «άσπονδοι φίλοι», Άδωνις Γεωργιάδης και Νίκος Δένδιας.

Ο Κώστας Βλάσης από την Αρκαδία δεν είναι από τα προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης, όπως μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κανείς, καταμετρώντας τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις των τελευταίων μηνών. Ο υφυπουργός Παιδείας έχει πραγματοποιήσει τόσες, όσες άλλοι κάνουν σε μία μέρα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο εσωτερικό της κυβέρνησης ή εντός της Νέας Δημοκρατίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην εκδήλωση που διοργάνωσε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών με τίτλο: «Σχεδιάζοντας την Αρκαδία του αύριο, ένα νέο μοντέλο ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης», κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω 1.000 Αρκάδες, αλλά και τη… μισή κυβέρνηση.

Πάνω από 70 υπουργοί και βουλευτές βρέθηκαν εκεί και τον τίμησαν με την παρουσία τους, γεγονός που συζητήθηκε εντόνως στα «γαλάζια» πηγαδάκια.

Εκεί βρέθηκαν και οι «άσπονδοι φίλοι», Άδωνις Γεωργιάδης και Νίκος Δένδιας.

Πηγή: ieidiseis.gr