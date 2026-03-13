Η ανακοίνωση που άδειασε Βορίδη και δικαίωσε Βάρρα και η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Και ενώ όλοι περιμέναμε το πράγμα να ξεχαστεί, «φωτιά» άναψε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με την ανακοίνωσή του για την επιστολή του Γρηγόρη Βάρρα στον Μάκη Βορίδη.

Προτού δούμε όλα τα κρυφά και φανερά μηνύματα της αποκάλυψης, θα σας τα πω στα γρήγορα περί τίνος πρόκειται. Την περασμένη Τρίτη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για το πόρισμα της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έφερε στην επιφάνεια μια επιστολή που είχε στείλει ο τότε επικεφαλής του Οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας στις 27 Ιουλίου 2020.

Στην επιστολή ο Βάρρας έλεγε στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ότι το «εθνικό απόθεμα» έχει εκτοξευθεί, ενώ πρότεινε και λύσεις επί του ζητήματος. Προκλήθηκε αναστάτωση στη συζήτηση στη Βουλή και ο Μάκης Βορίδης ισχυρίστηκε πως δεν έχει ξαναδεί τέτοια επιστολή και προκάλεσε την κυβέρνηση να ψάξει να δει αν αυτή η επιστολή είχε φτάσει στο Υπουργείο και αν είχε λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.



Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιβεβαίωσε την ύπαρξη της επιστολής, η οποία εστάλη με email, και έλαβε μάλιστα αριθμό πρωτοκόλλου.

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