Παραιτείται από βουλευτής και παραδίδει την έδρα στο ΠΑΣΟΚ ο Κωνσταντινόπουλος

Λίγες ώρες μετά την διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ κατόπιν απόφασης του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αποφάσισε να παραιτηθεί από βουλευτής και να επιστρέψει την έδρα στο κόμμα.

H επιστολή στον Νίκο Ανδρουλάκη:



«Κύριε Πρόεδρε,

Μετά τη χθεσινή απόφασή σας, θεώρησα απαραίτητο να ενημερώσω πρώτα εσάς και την Κ.Ο για την απόφασή μου να παραδώσω την έδρα μου, στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία και αμέσως μετά να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Βουλής. Είναι βαθιά μου πεποίθηση, όπως άλλωστε γνωρίζετε καλά, ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν.

Σε όλη μου τη θητεία, είχα τις θέσεις μου και απόψεις μου, αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματος μου.

Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι πυλώνες της δημοκρατίας και αυτό εξαρτάται από τις πράξεις μας, την αξιοπιστία μας και τη συνέπεια λόγων και πράξεων.

Θα ζητήσω από τον Πρόεδρο της Βουλής να κάνω την τελευταία μου ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο και θα ψηφίσω.

Καλή δύναμη στο έργο σας».

Μήνυμα στο εσωτερικό από Ανδρουλάκη

Σαφές μήνυμα προς τις εστίες εσωκομματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ ότι «έχει τελειώσει η ανοχή και η αντοχή» αποτελεί, όπως γράφει σήμερα η «Κ», η χθεσινή απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την κοινοβουλευτική ομάδα (Κ.Ο.) του ΠΑΣΟΚ.

Οπως ανέφεραν χτες συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη, εδώ και καιρό είναι διαπιστωμένο ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος «κινείται σε διαφορετική συχνότητα από την κοινή προσπάθεια που απαιτεί το κόμμα», ενώ προσέθεταν ότι σε κάθε δημόσια παρέμβασή του ο βουλευτής Αρκαδίας αναδείκνυε εστίες διαφωνίας και εσωστρέφειας απέναντι στην ηγεσία. «Η μόνη πρόταση στην οποία εδώ και καιρό επανέρχεται είναι “αν θέλει ο πρόεδρος να διευκολύνει το κόμμα με την παραίτησή του”», ανέφεραν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Αφορμή για τη διαγραφή αποτέλεσε η συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Τετάρτης ο κ. Κωνσταντινόπουλος (Οpen), στην οποία μεταξύ άλλων έθεσε θέμα κοινής δράσης όσων ήταν υποψήφιοι στις εσωκομματικές εκλογές, προκειμένου να αντιστραφεί η πορεία του κόμματος, ενώ ευθέως αμφισβήτησε το πόσο ρεαλιστικό είναι να επαναλαμβάνεται ότι το ζητούμενο στις επόμενες εκλογές είναι νίκη του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: kathimerini.gr