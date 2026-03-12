Άδωνις Γεωργιάδης: Δικογραφία σε βάρος 34χρονου για συκοφαντική δυσφήμιση του υπουργού

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από υποβολή έγκλησης σε βάρος διαχειριστή λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ανήρτησε οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) με συκοφαντικό περιεχόμενο σε βάρος του κ. Γεωργιάδη.
Από την επακόλουθη αστυνομική και ψηφιακή-διαδικτυακή έρευνα, ταυτοποιήθηκε ο 34χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Πηγή: ethnos.gr