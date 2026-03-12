Τα ανεπαρκή μέτρα που δεν θα εμποδίσουν την ακρίβεια και το παιχνίδι του Πλεύρη με τις μπούρκες

Στο ουσιαστικό μέρος των μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες, το πλαφόν στην κερδοφορία στις εταιρίες καυσίμων και στα σουπερμάρκετ, δεν οδηγεί σε κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα.

Για να το εξηγήσω απλά, το πλαφόν στην κερδοφορία είναι τελείως διαφορετικό από το πλαφόν στην τιμή ενός προϊόντος, που για την κυβέρνηση αποτελεί μέτρο... «σοσιαλιστικό». Οι αυξήσεις, δηλαδή, θα έρθουν έτσι κι αλλιώς και η κυβέρνηση απλά βάζει μια πετρούλα στην κοίτη ενός ορμητικού ποταμού.

Οι επιχειρήσεις προφανώς θα συνεχίσουν να κερδοφορούν, ενώ οι τιμές αναπόφευκτα θα πάρουν την ανιούσα.

Όπως και στο προηγούμενο κύμα ακρίβειας, το Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο καθυστερούν και δεν παίρνουν αυστηρά μέτρα για να μην δυσαρεστήσουν την «αγορά».

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