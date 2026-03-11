Eurovision… στη Βουλή: Ο Μάντζος του ΠΑΣΟΚ «τραγούδησε» το «Ferto» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ρυθμούς Eurovision κινήθηκε για λίγο η Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση για το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος επέλεξε να ντύσει την πολιτική του κριτική με στίχους από το τραγούδι του Ακύλα, «Ferto».

Ο κ. Μάντζος, αναφερόμενος στις καταθέσεις και τα στοιχεία που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας, σημείωσε ότι «παρέλασαν όλοι οι πρωταγωνιστές» της υπόθεσης, με τη διαδικασία να μεταδίδεται από το κανάλι της Βουλής, το οποίο χαρακτήρισε «χαραμάδα διαφάνειας» που –όπως είπε– «ξέφυγε» από την κυβερνητική πλειοψηφία.

Στην ομιλία του περιέγραψε το σκηνικό που –κατά την άποψή του– αποκαλύφθηκε μέσα από τις μαρτυρίες, κάνοντας λόγο για έναν «μαγικό κόσμο» γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Τι δεν ακούσαμε; Για Joker και λαχεία, για ακριβά αυτοκίνητα, σπίτια, εξοχικά και real estate», ανέφερε, πριν εντάξει στην πολιτική του αιχμή το γνωστό ρεφρέν του τραγουδιού.

«Real estate, φέρ’ το! Αν δεν το ’χω, φέρ’ το! Όλα εύκολα, όλα εφικτά, όλα πιστευτά στον μαγικό κόσμο του ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλια αλλά και χειροκροτήματα στα έδρανα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ.

Η παρέμβασή του έδωσε για λίγα λεπτά έναν πιο… Eurovisionικό τόνο στην έντονη πολιτική αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να αποσπά –όπως σχολίαζαν βουλευτές– το «δωδεκάρι» της δικής του κοινοβουλευτικής ομάδας.

Πηγή: ieidiseis.gr