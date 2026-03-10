Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας εν μέσω φόβων για αύξηση στις τιμές ενέργειας

Στην τελική ευθεία είναι η επεξεργασία για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας, εν μέσω ανησυχιών για τις τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Χθες στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε μία πρώτη σύσκεψη όπου προτάθηκαν τα μέτρα από τα συναρμόδια υπουργεία και αύριο, Τετάρτη, αναμένεται να γίνουν οι ανακοινώσεις από τα υπουργεία Ενέργειας και Ανάπτυξης για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της αισχροκέρδειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αποφάσεις αφορούν τρεις άξονες.

Ο πρώτος είναι η επάρκεια στην αγορά καυσίμων και φυσικού αερίου. Στο άκουσμα της αύξησης στη τιμή του βαρελιού στο πετρέλαιο, πολύ μεγάλος αριθμός πολιτών έσπευσε στα πρατήρια να εφοδιαστεί με καύσιμα λόγω της -λογικής- έντονης ανησυχίας που επικρατεί. Ωστόσο τα κυβερνητικά στελέχη αναμένεται να καθησυχάσουν τους πολίτες τονίζοντας πως υπάρχουν αποθέματα αρκετά που δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Εξάλλου και η σημερινή πτώση στη τιμή του Brent κάτω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι, καθησυχάζει ακόμη περισσότερο τις αγορές.

Ενα δεύτερο στοιχείο στο οποίο θα εστιάσει η κυβέρνηση, είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας. Φαινόμενα εκμετάλλευσης της κατάστασης, θα γίνει σαφές πως δεν θα γίνουν ανεκτά και έχοντας πλήρη εικόνα της κατάστασης στην αγορά, αναμένεται να γίνουν παρεμβάσεις και θα παρθούν μέτρα που θα προστατέψουν τους καταναλωτές απέναντι σε τέτοιες πρακτικές.

Χατζηδάκης για αισχροκέρδεια: «Κάθε κατεργάρης θα καθίσει στον πάγκο του»

Το τρίτο σημείο το οποίο αναμένεται να δοθεί βαρύτητα, είναι πως η όποια οικονομική επίπτωση της κρίσης στα νοικοκυριά θα αντιμετωπιστεί, ανάλογα με την έκταση και την ένταση της κρίσης, με την μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, αλλά παράλληλα χωρίς προχειρότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που θα ληφθούν από τις Βρυξέλλες.

Αυτό τόνισε εξάλλου νωρίτερα σήμερα ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Δεν είμαστε Ελβετία, Αυστρία ή Γερμανία, ωστόσο δεν είμαστε και η Ελλάδα του 2019 ή της περασμένης δεκαετίας. Και δεν είμαστε, διότι υπήρξαν κάποιοι πολιτικοί και μία κυβέρνηση που είχαν το κουράγιο να πούνε όχι στον λαϊκισμό και στο δόγμα "δώστα όλα", να κρατήσουν καλό νοικοκυριό και να έχουν στην άκρη κάποιο λογικό ταμείο. Θα δούμε την έκταση και την ένταση της κρίσης και ανάλογα θα δράσουμε. Ό,τι κάνουμε, θα το κάνουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, χωρίς προχειρότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες και έχοντας το νου μας πάντοτε στο να συνδυάζουμε τη φροντίδα για την κοινωνία με τη δημοσιονομική σταθερότητα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αναφερόμενος σε πιθανές απόπειρες αισχροκέρδειας πως «είναι ζήτημα προτεραιότητας να ορθώσουμε τείχος αποτελεσματικής αντίδρασης απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Έχουμε πλήρη εικόνα της αγοράς και θα προχωρήσουμε στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Τα μέτρα θα είναι πολύ συγκεκριμένα και η κατεύθυνση θα είναι, κάθε κατεργάρης να καθίσει στον πάγκο του».

Σε ερώτηση για πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στον τουρισμό από τις αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής οι κρατήσεις για το 2026 είναι σε υψηλό επίπεδο. «Υπάρχει και η θεωρία ότι θα πληγούν περισσότερο χώρες που είναι πιο κοντά στην κρίση, όπως η Αίγυπτος ή η Τουρκία, ενώ χώρες όπως η Ελλάδα ή η Ιταλία δεν θα πληγούν ή, ενδεχομένως, θα έχουν όφελος» είπε.

Πηγή: iefimerida.gr