Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καμία παράνομη πράξη από πολιτικά πρόσωπα»

Με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, εκ μέρους της κυβέρνησης να αποκρούει τα πυρά της αντιπολίτευσης, συνεχίζεται η συζήτηση για το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στα αποτελέσματα της εκτεταμένης και σε βάθος διερεύνησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την εξεταστική επιτροπή αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

«Αν υπήρχε πρόθεση συγκάλυψης, εμείς οι ίδιοι θα ανοίγαμε μια τόσο εκτεταμένη διαδικασία διερεύνησης;», διερωτήθηκε ο υπουργός, που ανέφερε για τους δύο προκατόχους του στο υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι «δεν στοιχειοθετείται η υπόσταση των κατηγοριών που αποτυπώθηκαν. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία για παράνομη πράξη από πολιτικά πρόσωπα».

Όπως σχολίασε, «το πραγματικό διακύβευμα είναι να διασφαλίσουμε πως κάθε ευρώ ενισχύσεων θα πηγαίνει στους πραγματικούς αγρότες».

Σ. Φάμελλος: «Πρέπει να γίνει προκαταρκτική για Βορίδη και Αυγενάκη»

«Η εξεταστική επιτροπή, όσο και αν την περιορίσατε επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις για ποινικές ευθύνες των Βορίδη, Αυγενάκη» σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, επιμένοντας να ζητά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής.

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση στην Ολομέλεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε πως «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και στον ΟΠΕΚΕΠΕ βρωμάει πολύ άσχημα» εντοπίζοντας, όπως είπε, «ευθύνη και του κ. Μητσοτάκη». όπως υποστήριξε, «στη δικογραφία το Μαξίμου παίζει επιτελικό ρόλο, όλα οδηγούν στο Μαξίμου: τηλέφωνα, εντολές, απειλές και μια ομερτά σιωπής».

Δ. Κουτσούμπας: «Σκάνδαλο με την υπογραφή της ΝΔ»

«Το εγκληματικό κύκλωμα δρούσε σε πλήρη γνώση και ανοχή, εάν όχι υπό την καθοδήγηση» των εμπλεκόμενων υπουργών, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ που έκανε λόγο για ένα «πόρισμα συγκάλυψης». Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ζήτησε κι αυτός με τη σειρά του τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.

Πηγή: iefimerida.gr