Τα ανύπαρκτα μέτρα για τη νέα ακρίβεια και οι ελιγμοί του Άδωνη

Ο πόλεμος που προκάλεσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στη Μέση Ανατολή έχει ήδη απτά αποτελέσματα στο πορτοφόλι των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Πρώτη και σημαντικότερη είναι η ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων, καθώς χτες Δευτέρα πολίτες και πρατηριούχοι είδαν τις τιμές από τα διυλιστήρια και στην αντλία να εκτοξεύονται.

Μοιραία οι αυξήσεις αυτές θα περάσουν σε όλη την αλυσίδα προϊόντων, συμβάλλοντας στην αύξηση των τιμών σχεδόν όλων των προϊόντων και κατ' επέκταση του πληθωρισμού.

Η κυβέρνηση, λένε από το Μαξίμου και το Ανάπτυξης, έχει στη φαρέτρα της μέτρα για να τιθασεύσει το διαφαινόμενο νέο κύμα ακρίβειας. Κάτι για Fuel Pass 3 είπε πρόσφατα ο Σταύρος Παπασταύρου, που θα ενεργοποιηθεί όταν ξεπεράσει η τιμή του πετρελαίου τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Βρισκόμαστε ήδη εκεί, αλλά επίσημες ανακοινώσεις δεν βλέπουμε ακόμα. Επίσης όλοι και όλες θυμούνται πως όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία όλα αυτά τα «Pass» αποδείχτηκαν ουσιαστικά «σταγόνα στον ωκεανό».

Στην προκειμένη περίπτωση, δε, σχεδόν όλοι οι αρμόδιοι παραδέχονται πως οι αυξήσεις που θα δούμε στα καύσιμα θα είναι πολύ μεγάλες, οπότε κάθε μέτρο θα καταστεί ουσιαστικά άχρηστο.

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