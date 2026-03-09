Τα μάτια του Μαξίμου που κοιτούν δεξιά και στο Κέντρο κι ο χαμός στον ΕΟΔΥ με ξύλο και παραιτήσεις

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που προκλήθηκε από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, προσφέρουν μια πρώτης τάξης ευκαιρία στην Αθήνα να μαζέψει και να επεκτείνει το εκλογικό της ακροατήριο.

Σας έχω ξαναγράψει ότι η δραματοποίηση της κατάστασης, όπως αυτή χτίζεται με υπερπατριωτική ρητορική για την Κύπρο και συνοδεύεται από «αναλύσεις» για τους ανταγωνισμούς για την Τουρκία, βολεύει το Μαξίμου να συγκινήσει τον κόσμο στα δεξιά της ΝΔ.

Και μάλιστα μαθαίνω πως οι επιτελείς δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν και δημοσκοπήσεις στα χέρια τους που επιβραβεύουν την τακτική τους.

Περιμένω πάντως να ακούσω τους κάθε λογής «αναλυτές», αλλά και τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας, τι θα πουν αν πράγματι η Τουρκία στείλει τέσσερα F-16 στα Κατεχόμενα.

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