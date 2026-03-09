Τα μηνύματα της σημερινής επίσκεψης Μητσοτάκη - Μακρόν στην Κύπρο

Σε μία κίνηση που έχει συμβολική αλλά και ουσιαστική σημασία, στην Κύπρο πρόκειται να μεταβούν σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Γάλλος πρόεδρος.

Σε μία κίνηση που έχει συμβολική αλλά και ουσιαστική σημασία, στην Κύπρο πρόκειται να μεταβούν σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Στην Πάφο θα υπάρξει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, όπου θα τεθούν επί τάπητος όλες οι εξελίξεις στην περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να σημειωθεί εδώ πως πρόκειται για μια κίνηση, που έρχεται σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή «ασπίδα» στην Κύπρο διευρύνεται.

Στην εβδομαδιαία του ανάρτηση ο πρωθυπουργός σημείωσε χθες «μόλις η σύρραξη στη Μέση Ανατολή απείλησε και τον Ελληνισμό της Κύπρου, η Ελλάδα στάθηκε, χωρίς δεύτερη σκέψη, στο πλευρό του. Το παράδειγμά μας ακολούθησαν και άλλοι εταίροι μας, απλώνοντας ένα ευρωπαϊκό πλέγμα αεροναυτικής προστασίας γύρω από την Μεγαλόνησο». Οπως είπε «επιβεβαιώθηκε, έτσι, το αυτονόητο: όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος από εξωτερικούς κινδύνους, τότε η κοινή μας απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι άμεση και ισχυρή». Υπενθυμίζεται πως από την Αθήνα από την πρώτη στιγμή έγιναν συγκεκριμένες κινήσεις και δύο φρεγάτες και τέσσερα F 16 εστάλησαν στην Κύπρο.

Στο Παρίσι κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ σημείωναν ότι αντικείμενο της επίσκεψης είναι η ενίσχυση, από κοινού με τους Ευρωπαίους εταίρους, της ασφαλείας στην περιοχη? της Κύπρου και της ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή. Οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως η επίσκεψη θα επιτρέψει επίσης στον Γάλλο πρόεδρο να υπογραμμίσει πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, κυρίως με την ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» της ΕΕ. Τέλος, υπογράμμιζαν ότι με την επίσκεψη θα δοθεί η ευκαιρία του συντονισμού των προσπαθειών αναφορικά με την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές.

Πριν από την σημερινή συνάντηση υπήρξε την Πέμπτη επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον Γάλλο πρόεδρο και συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα ο Εμανουέλ Μακρόν επικοινώνησε και με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, όπου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις. Ουσιαστικά μια σειρά κινήσεων που είναι σε εξέλιξη έχουν ως στόχο να υπάρξει ένας ευρύτερος συντονισμούς σε επίπεδο Ε.Ε, με τα κράτη του ευρωπαϊκού νότου να έχουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.

Να σημειωθεί εδώ πως όπως ανάφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης βρίσκεται σε συντονισμό με ηγέτες ευρωπαϊκών κρατών και κρατών της περιοχής και ιδιαίτερα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον Γάλλο πρόεδρο καθώς και την Ιταλίδα πρωθυπουργό. Στο πλαίσιο αυτής της συνεννόησης εντάσσεται και η σημερινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο, κατά την οποία θα γίνει ανασκόπηση των εξελίξεων αλλά και του υψηλού επιπέδου συνεργασίας των τριών χωρών.

Την ίδια στιγμή η Τουρκία με μία σειρά κινήσεων το τελευταίο διάστημα δείχνει πως εμμένει σε μια προκλητική ρητορική περί αποστρατικοποίησης των νησιών, με την Αθήνα να δίνει αυστηρή απάντηση. Στο μεταξύ σύμφωνα με δημοσίευμα τουρκικών μέσων ενημέρωση η Άγκυρα σχεδιάζει να αποστείλει σήμερα έξι μαχητικά αεροσκάφη στα Κατεχόμενα.

Τι κρίνει το πακέτο μέτρων στήριξης

Παράλληλα με τις κινήσεις στη διπλωματική σκακιέρα, η προσοχή είναι στραμμένη και στο πεδίο της οικονομίας. Ακόμα δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια ο αντίκτυπος που θα υπάρξει στο οικονομικό πεδίο, ωστόσο στην κυβέρνηση έχουν ήδη τεθεί επί τάπητος εναλλακτικά σενάρια με μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά.

Στην εβδομαδιαία του ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε «έχουμε την εμπειρία, τη γνώση και κυρίως τη βούληση να παρέμβουμε αμέσως και δυναμικά σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας». Όπως είπε «το κάναμε, άλλωστε, στο παρελθόν. Και δεν θα διστάσουμε να το επαναλάβουμε και τώρα, υπό τις νέες συνθήκες. Έχοντας πάντα προτεραιότητα τη θωράκιση της πατρίδας και τη στήριξη της κοινωνίας»

Καθοριστικός παράγοντας για την λήψη των αποφάσεων είναι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Σε περίπτωση που η τιμή του βαρελιού παγιωθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τότε θα ενεργοποιηθούν νέα μέτρα και συγκεκριμένα το fuel pass και το power pass χωρίς να αποκλείεται και μία επιταγή ακρίβειας. Παράλληλα βέβαια το βάρος πέφτει σε μία σειρά ελέγχων για να αντιμετωπιστούν εγκαίρως φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Οπως υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης «η διάρκεια της κρίσης θα καθορίσει και την αντίδρασή μας. Αν πρόκειται για μια βραχύβια αναταραχή, δεν θα υπάρξει ανάγκη για μέτρα. Αν όμως η κρίση αποκτήσει μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια, τότε θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία που διαθέτουμε». Ειδικότερα σημείωσε «έχουμε ήδη αποδείξει ότι μπορούμε να παρεμβαίνουμε στοχευμένα όπου δημιουργούνται πιέσεις , είτε στους λογαριασμούς ενέργειας είτε στο κόστος μετακίνησης και καυσίμων, με τρόπο που προστατεύει την κοινωνία χωρίς να διαταράσσει τη δημοσιονομική ισορροπία».

Πηγή: ethnos.gr