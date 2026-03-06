Η Ελλάδα στέλνει Patriot και δύο F-16 στη βόρεια Ελλάδα για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας

Η Ελλάδα θα βοηθήσει στην αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Νίκος Δένδιας.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με ανάρτησή του στο X «συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Atanas Zapryanov και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν».

Σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, εντός των επόμενων ωρών πύραυλοι Patriot θα μεταφερθούν στη βόρεια Ελλάδα για την βαλλιστική κάλυψη της Βουλγαρίας, ενώ θα σταλεί και ένα ζεύγος F-16 σε αεροδρόμιο με στόχο να καλύψει τον βουλγαρικό εναέριο χώρο. Τον συντονισμό θα αναλάβουν αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η δήλωση του Νίκου Δένδια

«Είχα χθες και σήμερα επικοινωνία με τον Υπουργό Αμυνας της Βουλγαρίας, Atanas Zapryanov. Κατόπιν σχετικού, χθεσινού, αιτήματος της βουλγαρικής πλευράς, είχα τη δυνατότητα να τον πληροφορήσω σήμερα, η Ελλάδα θα παράσχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας.

Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μεταφέρεται, εντός των επόμενων ωρών, σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας. Επίσης, ένα ζεύγος F-16 μετασταθμεύει σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία.

Επιπρόσθετα, για τον αποτελεσματικό συντονισμό, αποστέλλονται 2 Ανώτεροι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια.

Θέλω να καταστήσω σαφές ότι οι παραπάνω ενέργειες έγιναν μετά από αιτημα της Βουλγαρίας, χώρας-μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, και δεν επηρεάζεται κατ’ ελάχιστον τη δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας. Επίσης, την επόμενη εβδομάδα, μετά από πρόσκληση του Βουλγάρου ομολόγου μου, θα επισκεφτώ τη Σόφια».